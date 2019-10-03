Одіозний нардеп прийшов у Раду з годинником за мільйон: з'явилося відео

Народний депутат Віктор Медведчук спокійно ходить в Верховну Раду у дорогому годиннику
Віктор Медведчук, одіозний народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя", з'явився у Верховній Раді з аксессуаром, який коштує близько одного мільйона гривень. Відео опублікували на YouTube-каналі TVgolosnaroda.
Журналісти зафіксували на руці Віктора Медведчука годинник Rolex, які коштують майже $ 34 тисячі (близько одного мільйона гривень).
Народний депутат прийшов у Верховну Раду в годиннику за один мільйон гривень (Відео:YouTube/TVgolosnaroda)
Користувачі соціальних мереж були обурені і написали безліч гнівних коментарів. Проте знайшлися і ті, хто став захищати народного депутата і пояснили, що Віктор Медведчук – давно вже багатий і може собі дозволити будь-які годинники.
Я так зрозумів, він надів найдешевші годинник для пристойності.
Не треба наговорювати на людину, годинник не за мільйон, а всього за $875 тисяч.
У Кривому Розі 3-х кімнатні квартири з ремонтом 4-5 тисяч.
Він давно багатий чоловік, повинен був з пісочним годинником прийти, щоб тебе не бентежити?
А з чим він повинен був прийти?
Скріншот коментарів
Варто відзначити, що народні депутати незважаючи на свої скромні офіційні зарплати, абсолютно спокійно демонструють у Верховній Раді та інші дорогі атрибути.
У середу. 2 жовтня, журналісти зафіксували у нардепа від "Слуги народи" новенький iPhone 11 Pro, який менше місяця тому тільки був офіційно презентований.