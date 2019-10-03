Одиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видео

Виктор Медведчук, одиозный народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", появился в Верховной Раде с аксессуаром, который стоит около одного миллиона гривен. Видео опубликовали на YouTube-канале TVgolosnaroda.

Журналисты зафиксировали на руке Виктора Медведчука часы Rolex, которые стоят почти $ 34 тысячи (около одного миллиона гривен).

Народный депутат пришел в Верховную Раду в часах за один миллион гривен (Видео:YouTube/TVgolosnaroda)

Пользователи социальных сетей были возмущены и написали множество гневных комментариев. Однако нашлись и те, кто стал защищать народного депутата и объяснили, что Виктор Медведчук – давно уже богат и может себе позволить любые часы.

Я так понял, он надел самые дешевые часы для приличия.

Не надо наговаривать на человека, часы не за миллион, а всего за $875 тысяч.

В Кривом Роге 3-х комнатные квартиры с ремонтом 4-5 тысяч.

Он давно богатый человек, должен был с песочными часами прийти, чтоб тебя не смущать?

А с чем он должен был прийти?

Скриншоты комментариев

А может это подделка.

Алиэкспресс.

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что народные депутаты несмотря на свои скромные официальные зарплаты, совершенно спокойно демонстрируют в Верховной Раде и другие дорогие атрибуты.

В среду. 2 октября, журналисты зафиксировали у нардепа от "Слуги народы" новенький iPhone 11 Pro, который менее месяца назад только был официально презентован.