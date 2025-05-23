В Chrome обнаружили вредоносные расширения под видом популярных инструментов

Что известно

По их данным, более 100 расширений частично выполняют обещанные функции, но одновременно подключаются к инфраструктуре злоумышленников, крадут пользовательские данные и получают команды на выполнение вредоносных действий. Некоторые из них модифицируют сетевой трафик, показывают рекламу, перенаправляют пользователей или действуют как прокси.

Для продвижения этих расширений использовались более 100 поддельных доменов, включая подделки под Fortinet, YouTube, Calendly и другие:

forti-vpn[.]com, fortivnp[.]com

youtube-vision[.]com

deepseek-ai[.]link

calendlydocker[.]com, calendly-director[.]com

debank-extension[.]world, debank[.]sbs

earthvpn[.]top, raccoon-vpn[.]world

Вредоносный сайт, выдающий себя за VPN-клиент Fortinet (фото: DomainTools)

Все сайты предлагали кнопку "Добавить в Chrome", ведущую на вредоносные расширения в магазине Chrome, что создавало иллюзию доверия. Несмотря на то, что Google уже удалил часть из них, некоторые по-прежнему доступны, подтвердили в BleepingComputer.

Расширения запрашивали опасные разрешения - доступ к cookies, возможность выполнять произвольные скрипты и фишинговые атаки через DOM. Например, расширение "fortivpn" крадет cookies, создает прокси-подключение и передает данные на один из опасных серверов.

Установка таких расширений может привести к краже аккаунтов, персональных данных и мониторингу активности. В некоторых случаях - к взлому корпоративных сетей через компрометацию VPN-доступа.

Эксперты рекомендуют загружать расширения только от проверенных разработчиков и обращать внимание на отзывы пользователей.