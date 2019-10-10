НП з українцями в аеропорту Риги: історія отримала продовження

В міжнародному аеропорту міста Риги, Латвія, застрягли 20 громадян України. Літак до Києва відлетів без пасажирів, так як через погану роботу прикордонного контролю, вони просто не встигли за 4 години потрапити на свій рейс. Як розповів один з постраждалих пасажирів, Олександр Глущенко, ні авіакомпанія, ні співробітники аеропорту, ні Посольство України в Латвії, не висловили бажання допомогти постраждалим. Люди залишилися в чужій країні без квитків, без грошей, без житла.

Громадяни України змушені знаходиться в Латвії вже другу добу, так як допомогти їм вирішити проблему на даний момент ніхто не захотів. У Посольстві України в Латвії повідомили, що про проблему знають, але ніяких варіантів не запропонували.

З постраждалими пасажирами зв'язалися представники аеропорту Риги, однак і вони не запропонували жодних варіантів вирішення проблеми.

"Мене, як і всіх інших, більше цікавить компенсація за заподіяні незручності, непередбачені фінансові витрати та моральну шкоду. Це питання в першу чергу цікавить всіх інших пасажирів рейсу Рига-Київ 8 жовтня. Хто змушений був через недбалість служб аеропорту залишитися в Ризі і не полетіти додому!" - Глущенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Скріншоти (facebook.com/alex.gluschenko)

Він додав, що ні аеропорту, ні авіакомпанії не вийде піти від відповідальності, так як є договор про надання послуг.

"Відсидітися в кущах не вийде, так як у нас з авіаперевізником економічні взаємини. І міжнародні правила надання послуг поширюються однаково, що на лоукостера, що на 5*. А в оплачених рахунках за авіа є навіть пункт під назвою "аеропортовий збір". Авіакомпанія вибрала цих "партнерів", які не надали повний перелік передплачених послуг, щоб пасажири потрапили на борт і відлетіли", - додав пасажир.

У повідомленні Посольства України в Латвії зазначено, що на даний момент готується офіційна заява з даної ситуації, а також зазначено, що постраждалим пасажирам запропонували допомогти полетіти замість Києва до Мінська.