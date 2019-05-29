НП в школі під Львовом: діти в небезпеці

У школі під Львовом обвалилася стіна, через її падіння були травмовані дві людини. Інцидент стався 28 травня вдень. Повідомлення про падіння стіни і постраждалих рятувальники отримали близько 15:04. За даними очевидців, у школі в селі Новини (Яворівський район), під час демонтажу стався обвал стеклоблочной стіни в їдальні ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Т. Пазина. Деталі події повідомляються у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, під час демонтажу стеклоблочной стіни постраждав чоловік 1969-го року народження. Уламками стіни також була травмована жінка 1976-го року народження.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в Яворівську центральну районну лікарню. Рятувальники допомогли вибратися постраждалим з-під обвалу і провели роботи по їх транспортуванню до автомобіля швидкої допомоги.

В школі під Львовом обвалилася стіна - є постраждалі (фото: lv.dsns.gov.ua)

Також повідомлялося, що у Києві в результаті обвалу плити у гаражі загинула жінка. Повідомляється, що нещасний випадок стався близько 11:00. На двох постраждалих, які після ремонтних робіт повинні були прибиратися в гаражному боксі, впала стеля. Одна з потерпілих по дорозі в лікарню померла від отриманих тілесних ушкоджень, інша - з травмою голови та переломом гомілки госпіталізована в медичний заклад.

РБК-Україна писало, що в Сокальському районі Львівської області 24 березня сталася аварія на шахті, яка призвела до загибелі одного з робітників.

Раніше повідомлялося, що в польському місті Краків на ремонтних роботах стін королівського замку Вовель внаслідок зсуву та обвалу стіни загинув 45-річний український робітник.