НП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежі

У Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції, в результаті чого без світла залишилася частина міста і весь район. Пожежники вже ліквідували загоряння, а фахівці займаються ремонтом, розповіли в ДСНС в Рівненській області.

Відео пожежі 28 липня на підстанції 330-Рівне опубліковано на Facebook-сторінці " Суспільне: Рівне ".

Рятувальники ліквідували пожежу на підстанції у Рівному 28 липня (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Як поінформували рятувальники, до гасіння на окремій підстанції залучалося 30 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Мер міста Олександр Третяк повідомив, що без світла, крім частини Рівного (центральна частина), залишився також весь колишній Рівненський район.

Прес-секретар Служби порятунку Дмитро Мельник розповів, що ситуація знаходиться під контролем, і в результаті НП ніхто не постраждав.

Відео: у Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції 28 липня

Інцидент стався на підстанції на вулиці Млинівській. Очевидці зняли величезний стовп диму, що піднімається в небо, на відео.

Вона додала, що максимум за дві години електропостачання зможуть відновити.

За словами виконувачки обов'язки спікера Рівнеобленерго Анни Хомич, за попередньою інформацією на об'єкті стався вибух або пожежа до восьмої години вечора.

Раніше повідомлялося, що в Національному заповіднику "Хортиця" сталася пожежа в лісах, яка могла статися через умисний підпал.

Нагадаємо також, що нещодавно в Харкові в житловому масиві з-під землі вирвався стовп вогню.