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НП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежі

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Рівне, Середа 28 липня 2021 21:51
НП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежі Фото: у Рівному сталася пожежа на підстанції (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Володимир Костирін

У Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції, в результаті чого без світла залишилася частина міста і весь район. Пожежники вже ліквідували загоряння, а фахівці займаються ремонтом, розповіли в ДСНС в Рівненській області.

Відео пожежі 28 липня на підстанції 330-Рівне опубліковано на Facebook-сторінці "Суспільне: Рівне".

За словами виконувачки обов'язки спікера Рівнеобленерго Анни Хомич, за попередньою інформацією на об'єкті стався вибух або пожежа до восьмої години вечора.

Вона додала, що максимум за дві години електропостачання зможуть відновити.

Інцидент стався на підстанції на вулиці Млинівській. Очевидці зняли величезний стовп диму, що піднімається в небо, на відео.

Відео: у Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції 28 липня

Прес-секретар Служби порятунку Дмитро Мельник розповів, що ситуація знаходиться під контролем, і в результаті НП ніхто не постраждав.

Мер міста Олександр Третяк повідомив, що без світла, крім частини Рівного (центральна частина), залишився також весь колишній Рівненський район.

Як поінформували рятувальники, до гасіння на окремій підстанції залучалося 30 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

НП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежіНП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежіНП на підстанції в Рівному позбавило світла весь район: відео масштабної пожежі

Рятувальники ліквідували пожежу на підстанції у Рівному 28 липня (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Раніше повідомлялося, що в Національному заповіднику "Хортиця" сталася пожежа в лісах, яка могла статися через умисний підпал.

Нагадаємо також, що нещодавно в Харкові в житловому масиві з-під землі вирвався стовп вогню.

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