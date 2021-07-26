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У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню

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Харків, Понеділок 26 липня 2021 16:19
У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню Фото: у житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню (sq.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 липня у найбільшому житловому масиві міста Харкова сталося займання посеред вулиці. З-під землі вирвався стовп вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Status Quo.

"Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці", - йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання силового кабелю. На місце прибула аварійна служба.

Офіційної інформації щодо можливих причин займання поки немає.

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