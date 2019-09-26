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У Львові будівельний кран впав на супермаркет

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 10:28
У Львові будівельний кран впав на супермаркет
Фото: місце події (zaxid.net)

Конструкція крану впала на одну з вантажівок

На проспекті Червоної Калини у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.

Як повідомляється, кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантаження вантажів. Конструкція крану впала на одну з вантажівок, в результаті чого є постраждалі. Крім того, в той час на крані був крановщик.

Фото: місце події (portal.lviv.ua)

"Постраждалу водія з крану ще не витягнули. Вона жива. Її затисло, тому викликали спеціалізований автомобіль", - розповів представник міської ради.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Сім'ї Сосніних у четвер, 19 вересня, під час реставрації мосту впав будівельний кран. З'явувалося, що під час робіт з реконструкції мосту на Борщагівці сталося перекидання будівельного крану.

Також минулого року в Івано-Франківській області у приміському селі Хриплин будівельний кран впав на вантажівку, внаслыдок чого загинули дві людини. Як повідомив начальник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Ярослав Лучко, причиною падіння крану був сильний вітер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок падіння металевої конструкції на заводі у Житомирській області загинув робітник.

У США протягом тижня надійшли погрози на адресу восьми Walmart Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети з 1 серпня
Новини України ЛьвівсупермаркетКран
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