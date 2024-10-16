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Четыре знака Зодиака получат шанс на миллион. Карты Таро сулят им громкие победы

Таро-гороскоп на четверг (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 17 октября представители четырех знаков Зодиака смогут добиться всего, о чем мечтали. Гороскоп на четверг сулит им грандиозные свершения и громкий успех.

Какие знаки Зодиака получат шанс на миллион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Пришло время выйти из тени. Не стоит бояться своих амбиций и отказываться от грандиозных проектов, обуздайте свои страхи. Карты Таро сулят вам день побед и взлета на вершину. Если вы поверите в себя и начнете действовать, а не ждать чуда, ваши мечты начнут превращаться в реальность.

Козерог

В четверг вам стоит настроиться на командную работу. Не стоит отказываться от помощи и отвергать советы тех, кто действительно желает вам добра. Вы сможете реализоваться в любимом деле, однако для этого нужно обуздать эмоции и усмирить эгоизм. Все получится, этот день может принести вам немало побед.

Скорпион

Карты Таро сулят вам успех на работе. Уделите максимум времени карьере, а не развлечениям, этот день подарит вам редкий шанс. У вас появится возможность громко о себе заявить, а потому беритесь за дело и обязательно озвучивайте свои идеи. Не ищите легких путей, проявите весь свой креатив.

Рак

Гороскоп на четверг обещает вам немало приключений. И если вы приложите все усилия, а также не будете перекладывать ответственность на других, то результат приятно удивит. Пора срывать с неба звезды, позвольте себе побеждать и добиваться высот.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп до конца недели для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, мы уже рассказывали, что Полнолуние в октябре кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Collective World.

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