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Самое яркое Полнолуние осени кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака

Среда 16 октября 2024 06:24
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Самое яркое Полнолуние осени кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака Гороскоп на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 17 октября наступит Полнолуние, которое будет самым ярким (этой осенью). И представители трех знаков Зодиака получат особую возможность, их ждут грандиозные перемены.

У каких знаков Зодиака начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Рыбы

Самое яркое Полнолуние осени поможет вам многое проанализировать, сделать правильные выводы и наконец-то найти выход из ситуации, в которой вы могли оказаться из-за ошибок в прошлом.

Вы сможете избавиться от проблем и забот, если сумеете мудро распорядиться своим шансом на счастье. Кроме этого, назревают грандиозные перемены в ваших отношениях.

Козерог

Начинайте новую жизнь, удача будет на вашей стороне. Полнолуние поможет вам лучше понять свои желания и чувства, прислушивайтесь к желаниям и интуиции.

Вскоре вы поймете, что мечты сбываются, но только если в них верить. Назревают грандиозные перемены. В какой-то момент вы можете испугаться, ведь все будет новым, но сомнения стоит отбросить.

Лев

Полнолуние поможет вам найти новые силы, благодаря которым вы сможете многого добиться. Позвольте событиям, которые ворвутся в вашу жизнь, перевернуть все с ног на голову. Ведь в переменах вы найдете немало плюсов. Не тратьте время на пустяки и развлечения.

Этот период будет особенно благоприятным для карьерных свершений. Если вы решитесь на грандиозный взлет, то все получится.

К слову, ранее мы сказали, кому Полнолуние в октябре готовит сюрприз.

Кроме этого, уже стало известно, что Таро-гороскоп на 16 октября сулит хорошие новости трем знакам Зодиака.

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