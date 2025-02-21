Четыре упражнения, которые помогут быстро и надолго избежать боли в шее

Боль в шее является распространенной проблемой, которая поражает людей любого возраста, часто нарушая повседневную жизнь. Избежать боли можно с помощью некоторых простых изменений в образе жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Повседневные стрессовые факторы, которые могут вызвать боль в шее, включают:
Корректировка, направленная на смягчение этих стрессовых факторов, часто может предотвратить боль в шее, которая может быть их результатом
Эргономика - это наука о проектировании инструментов, пространств и задач таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на тело. Осуществление простых эргономических изменений в вашем рабочем пространстве и повседневной деятельности может значительно уменьшить нагрузку на шею.
Отрегулируйте высоту экрана
Расположите монитор компьютера на уровне глаз, чтобы вам не пришлось смотреть вверх или вниз. Портативные подставки могут поднять ваш ноутбук до более эргономичной высоты и угла, независимо от того, сидите ли вы на диване, лежите в постели или работаете за столом.
Используйте гарнитуру
Избегайте держать телефон между ухом и плечом. Используйте гарнитуру, вкладыши, наушники или громкоговоритель.
Поддерживайте нижнюю часть спины
Сядьте в кресло с хорошей поясничной поддержкой или используйте небольшую подушку, чтобы сохранить естественный изгиб позвоночника.
Держите ноги ровно
Сидя, убедитесь, что ваши ноги стоят на полу, а колени под углом 90 градусов.
Делайте регулярные перерывы
Каждые 30 минут вставайте, чтобы избежать скованности.
Выполнение растяжек шеи может уменьшить напряжение мышц и сохранить или увеличить диапазон движений шеи. Вот несколько простых упражнений, которые можно попробовать:
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