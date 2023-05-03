Четыре схемы мошенников, которыми они воруют у вас деньги на отдыхе

Ненастоящие полицейские

По этой схеме мошенники переодеваются в полицейских, подходят к туристам и просят предъявить документы. При этом они могут выявить какое-либо правонарушение, за которое хотят взыскать штраф себе в карман.

А если заметят, что туриста очень легко обвести вокруг пальца, вообще скажут отдать ценные вещи и деньги просто так.

Чтобы избежать подобных ситуаций, настаивайте, чтобы вас отвезли в ближайший участок или заранее ознакомьтесь с системой штрафов в стране, где отдыхаете.

Вас "случайно" загрязнят

Это довольно классическая схема, которая работает так: один мошенник "случайно" загрязняет туриста, например, мороженым или напитком, а другой предлагает помощь, одновременно "выметая" из карманов жертвы все, что может.

Поэтому приводите себя в порядок самостоятельно и без контакта с незнакомыми вам людьми.

Фейковые такси

Очевидно, что аферисты не работают ни в каких службах такси, а якобы "сами на себя". Такие "таксисты" действительно довезут вас до места назначения, однако мошенничество заключается в том, что заплатите вы за несколько раз дороже.

В таком случае лучше избегать непонятных работников такси, а пользоваться службами или видами транспорта, в добросовестности которых вы можете убедиться.

Предлагают вас сфотографировать

Обычно туристов видно издалека, особенно возле каких-то локальных достопримечательностей, ведь именно гости города делают там самое большое фото.

В таких местах мошенники ведут себя достаточно благородно, предлагая вам сделать фотографии. Тогда он берет ваш телефон или фотоаппарат, якобы делает снимок и просто сбегает с техникой в руках. Со временем ваш гаджет продадут на местном рынке, а деньги положат себе в карман.