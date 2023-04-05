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На них много бактерий: эти места в поезде самые грязные

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Среда 05 апреля 2023 09:25
На них много бактерий: эти места в поезде самые грязные Названо список самых грязных мест в поезде (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В поездах дальнего следования есть много грязных мест, которые редко моют. Следует знать о местах, которых лучше избегать.

Что самое грязное в поезде - читайте в материале Styler ниже.

Сетчатые кармашки

Все видели сетчатый карман, который есть у каждой кровати в купе.

Обычно они предназначены для газет, журналов, книг и других бытовых мелочей. Однако всегда люди туда кладут мусор и другие вещи.

Поэтому стоит отказаться от использования этого кармашка, поскольку продезинфицировать его невозможно.

Стол

На первый взгляд столы в поездах кажутся идеально чистыми. Однако следует дополнительно обрабатывать их влажными салфетками.

Все потому, что некоторые пассажиры используют их не только для еды, но кладут на них грязные вещи и ставят ноги.

Подушки и одеяла

Иногда пассажирам лень заправлять подушку в наволочку, но стоит подумать о том, сколько грязи и пыли накапливается на кровати.

Некоторые пассажиры спят без постельного белья и оставляют на подушках и одеялах грязь и частицы своей кожи. Важно такие вещи использовать только с постельным бельем.

Кровати

Кровати в купе имеют кожаное покрытие и выглядят чистыми. Однако на такой поверхности накапливается много грязи и пыли. Перед тем как садиться на них, можно протереть влажной салфеткой.

Ранее мы сообщали, что делать, если забыли свои вещи в поезде или на вокзале.

Также недавно мы сообщали о том, что Укрзализныця вернула в меню любимую еду украинцев.

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