В Черном море нашли 40 кораблей времен Византийской империи. Они почти в идеальном состоянии

Что известно об уникальных находках

Саутгемптонский университет провел масштабное исследование в водах Черного моря у побережья Болгарии. Команда Черноморского археологического проекта нашла более 40 кораблей, история которых тянется вплоть до Османской и Византийской империй.

На глубине более 800 метров на дне Черного моря лежал средневековый корабль, нетронутый временем. Его мачты, древесина и доски сохранились почти идеально благодаря отсутствию кислорода в холодных морских глубинах, что препятствует разрушительному действию микроорганизмов.

Прошлой осенью команда исследователей спустила робота на длинном тросе, осветила обломки яркими прожекторами и сделала тысячи снимков высокого разрешения. Позже компьютер воссоздал подробную трехмерную модель корабля.

Археологи датируют его 13-14 веками, что открывает новые знания о предшественниках больших парусников 15-16 веков, в частности тех, на которых Колумб открыл Новый Свет. Считается, что этот корабль принадлежал Венецианской империи, которая имела торговые форпосты на побережье Черного моря.

Никогда ранее подобный корабль не находили в таком хорошем состоянии. Важным открытием стал квартердек - повышенная часть палубы, с которой капитан руководил командой, состоявшей, вероятно, из 20 матросов.

"Это что-то невероятное! Мы не могли поверить собственным глазам", - рассказывает Родриго Пачеко-Руис, член экспедиции из Центра морской археологии Саутгемптонского университета.

Однако это лишь один из более 40 затонувших кораблей, обнаруженных международной командой археологов у берегов Болгарии. Это открытие является одним из крупнейших прорывов в морской археологии последних десятилетий.

Временные капсулы в глубинах моря

Найденные суда датируются периодом от 9 до 19 века, охватывая времена Византийской и Османской империй. Некоторые корабли настолько хорошо сохранились, что на снимках можно разглядеть рулоны веревок, рули и искусно вырезанные украшения.

"Эти находки превзошли все наши ожидания", - отмечает Джон Адамс, руководитель проекта и директор Центра морской археологии Саутгемптонского университета.

Независимые эксперты считают, что в истории подводной археологии еще не было случаев, когда обломки кораблей находились в таком количестве, разнообразии и отличном состоянии. На дне Черного моря нашли обломки корабля времен Османской империи (фото: Expedition and Education Foundation/Black Sea MAP)

Окно в прошлое

Черное море всегда играло важную роль в мировой торговле. Через него проходили караваны с зерном, пушниной, лошадьми, вином, маслом и даже рабами. Европейцы использовали море как выход к северной ветви Великого шелкового пути, откуда импортировали шелк, пряности и драгоценности.

Марко Поло, как известно, путешествовал по Черному морю, а на его побережье располагались итальянские торговые колонии. В XIII-XIV веках Венеция и Генуя даже вели войны за контроль над его торговыми путями.

Невероятные перспективы

Специалисты предполагают, что благодаря прекрасной сохранности судов в их корпусах могут быть обнаружены бесценные артефакты, в частности книги, рукописи и даже личные вещи моряков.

"Мы можем найти пергаменты, записи, документы - кто знает, что еще перевозили эти корабли?" - говорит Брендан Фоли, археолог из Океанографического института Вудс-Хоул.

Успех болгарских исследователей может вдохновить и другие страны, имеющие выход к Черному морю - Грузию, Румынию, Турцию, Украину, на новые подводные экспедиции.

"Черное море скрывает еще десятки тысяч затонувших кораблей. То, что попадает на его дно, сохраняется там на века", - добавляет Доктор Фоли На дне Черного моря нашли обломки корабля времен Османской империи (фото: Expedition and Education Foundation/Black Sea MAP)

Уникальные условия сохранения

На протяжении веков Черное море было важным морским путем, соединявшим Балканы, Кавказ, Малую Азию, Грецию и Евразийские степи. Его глубины давно привлекали археологов, поскольку они знали, что в отсутствии кислорода затонувшие суда остаются нетронутыми.

Крупные реки Восточной Европы - Дон, Дунай, Днепр - приносят в море много пресной воды, которая создает верхний слой, не смешивающийся с соленой водой Средиземного моря. Это уникальное явление препятствует проникновению кислорода в глубины, сохраняя подводные сокровища в первозданном состоянии.

Археология будущего

Родриго Пачеко-Руис вспоминает момент, когда впервые увидел находку на мониторе во время экспедиции в сентябре:

"Я буквально потерял дар речи. Увидев веревки, я не мог поверить собственным глазам. И до сих пор не могу!"

Этот корабль, известный как "Цветок Черного моря", датируется 17-19 веками. Его палуба украшена изящными резными столбами в форме лепестков.

Археологи убеждены: это только начало больших открытий в глубинах Черного моря.

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