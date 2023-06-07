В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото)

Что известно о виде

Экологи говорят, что этот вид лягушек имеет громкий голос среди всех земноводных животных Украины.

Известно, что лягушки питаются преимущественно насекомыми и другими мелкими животными, а размножается в воде. Производительность самки достигает 16 тысяч икринок.

Личинки (головастики) питаются детритом и фитопланктоном.

Как выглядит

Лягушки преимущественно средних и больших размеров, длина тела может достигать более 100 (до 170) мм, в окраске спинной части туловища преобладают разные оттенки зеленого цвета (иногда коричневого).

В частности, в Крыму обнаружены популяции озерных лягушек с белой окраской брюшной стороны и нехваткой пятен. Зимуют лягушки в воде.

В Чернобыле показали озерную лягушку (facebook.com/zapovidnyk2018)