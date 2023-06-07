В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото)

В Чернобыле показали чрезвычайно распространенный вид земноводных, обитающих в любых водоемах. Речь идет о лягушке озерной.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Экологи говорят, что этот вид лягушек имеет громкий голос среди всех земноводных животных Украины.
Известно, что лягушки питаются преимущественно насекомыми и другими мелкими животными, а размножается в воде. Производительность самки достигает 16 тысяч икринок.
Личинки (головастики) питаются детритом и фитопланктоном.
Лягушки преимущественно средних и больших размеров, длина тела может достигать более 100 (до 170) мм, в окраске спинной части туловища преобладают разные оттенки зеленого цвета (иногда коричневого).
В частности, в Крыму обнаружены популяции озерных лягушек с белой окраской брюшной стороны и нехваткой пятен. Зимуют лягушки в воде.
Раньше мы в Чернобыле показывали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется.
Также в заповеднике показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.