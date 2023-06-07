RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернобыле показали земноводных, имеющих громкий голос и яркую окраску (фото)

В Чернобыле показали распространенный вид земноводных (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали чрезвычайно распространенный вид земноводных, обитающих в любых водоемах. Речь идет о лягушке озерной.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о виде

Экологи говорят, что этот вид лягушек имеет громкий голос среди всех земноводных животных Украины.

Известно, что лягушки питаются преимущественно насекомыми и другими мелкими животными, а размножается в воде. Производительность самки достигает 16 тысяч икринок.

Личинки (головастики) питаются детритом и фитопланктоном.

Как выглядит

Лягушки преимущественно средних и больших размеров, длина тела может достигать более 100 (до 170) мм, в окраске спинной части туловища преобладают разные оттенки зеленого цвета (иногда коричневого).

В частности, в Крыму обнаружены популяции озерных лягушек с белой окраской брюшной стороны и нехваткой пятен. Зимуют лягушки в воде.

В Чернобыле показали озерную лягушку (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раньше мы в Чернобыле показывали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется.

Также в заповеднике показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧернобыльЧорнобильській заповідникжаба