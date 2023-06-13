В Чернобыле показали колючее животное, которое можно увидеть возле домов людей (фото)

Что известно о ежах

В частности, еж имеет фирменное отличие - острые иглы темного цвета со светлыми полосками. Игл много - до десяти тысяч на каждой едкой шкурке.

В заповеднике отметили, что о еже существует много мифов.

Например, о невосприимчивости к змеиному яду. Действительно, его организм более устойчив к ядам, чем у других животных. Однако это не означает, что еж совсем нечувствителен к укусам змей. Если во время охоты гадюка укусит ежа в незащищенное иглами место, то он может погибнуть.

В Чернобыле показали ежа (facebook.com/zapovidnyk2018)

Какая угроза для ежей

Добавим, что значительную смертность ежей вызывают отсутствие специального возрождения дорожного полотна от зарослей и кустов. Проблем также добавляет и естественная реакция ежа на угрозу, в отличие от других животных - при наличии угрозы наезда автомобиля он не убегает, а замирает, шипит, даже скручивается, издалека похож на камешек, что только способствует наезду.

К скоростным дорогам ежей привлекает большое количество убитых на скорости насекомых, которые они любят поедать и не в состоянии поймать в нормальных условиях.