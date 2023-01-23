RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото)

В Чернобыле показали выдру (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Выдра - это животное, которое чудесно плавает и в воде добывает себе еду. Она также обитает и в Чернобыльском заповеднике.

Снимком и интересными фактами поделились на странице заповедника в Facebook.

Что мы знаем о выдрах

Выдры – чрезвычайно игривые создания. Но еще больше они любят вкусно поесть. Поэтому любую возможность используют, чтобы поймать рыбу, лягушку, рака или какого-нибудь другого водного беспозвоночного.

А еще эти вертлявые хищники хорошо плавают и ныряют. Лед им – не помеха. Ведь всегда найдется прорубь, или незамерзшая вода, где можно заняться рыбалкой или исследованием подводного мира.

Выдра весьма неприхотлива к характеру мест обитания. Следы ее пребывания с одинаковым успехом можно обнаружить на берегах водохранилищ разных типов – от таких крупных рек как Днепр, Десна, Буг и Донец до небольших рек и мелких пойменных или террасных озер, мелиоративных каналов, сельских прудов.

Определяющими факторами являются развитие гидрологической сети, характер гидрорежима водоемов и наличие корма (прежде всего рыбы). Поэтому в верховьях пересыхающих малых рек и ручьев выдру можно и не встретить.

За день выдра съедает не менее одного килограмма рыбы. Потомство у животных случается в основном летом.

Выдру в Чернобыле показали на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.

Ранее мы писали, что в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль