В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото)

Что мы знаем о выдрах

Выдры – чрезвычайно игривые создания. Но еще больше они любят вкусно поесть. Поэтому любую возможность используют, чтобы поймать рыбу, лягушку, рака или какого-нибудь другого водного беспозвоночного.

А еще эти вертлявые хищники хорошо плавают и ныряют. Лед им – не помеха. Ведь всегда найдется прорубь, или незамерзшая вода, где можно заняться рыбалкой или исследованием подводного мира.

Выдра весьма неприхотлива к характеру мест обитания. Следы ее пребывания с одинаковым успехом можно обнаружить на берегах водохранилищ разных типов – от таких крупных рек как Днепр, Десна, Буг и Донец до небольших рек и мелких пойменных или террасных озер, мелиоративных каналов, сельских прудов.

Определяющими факторами являются развитие гидрологической сети, характер гидрорежима водоемов и наличие корма (прежде всего рыбы). Поэтому в верховьях пересыхающих малых рек и ручьев выдру можно и не встретить.

За день выдра съедает не менее одного килограмма рыбы. Потомство у животных случается в основном летом.

Выдру в Чернобыле показали на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)