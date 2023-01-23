В Чернобыле показали игривое животное, которое прекрасно плавает (фото)

Выдра - это животное, которое чудесно плавает и в воде добывает себе еду. Она также обитает и в Чернобыльском заповеднике.
Снимком и интересными фактами поделились на странице заповедника в Facebook.
Выдры – чрезвычайно игривые создания. Но еще больше они любят вкусно поесть. Поэтому любую возможность используют, чтобы поймать рыбу, лягушку, рака или какого-нибудь другого водного беспозвоночного.
А еще эти вертлявые хищники хорошо плавают и ныряют. Лед им – не помеха. Ведь всегда найдется прорубь, или незамерзшая вода, где можно заняться рыбалкой или исследованием подводного мира.
Выдра весьма неприхотлива к характеру мест обитания. Следы ее пребывания с одинаковым успехом можно обнаружить на берегах водохранилищ разных типов – от таких крупных рек как Днепр, Десна, Буг и Донец до небольших рек и мелких пойменных или террасных озер, мелиоративных каналов, сельских прудов.
Определяющими факторами являются развитие гидрологической сети, характер гидрорежима водоемов и наличие корма (прежде всего рыбы). Поэтому в верховьях пересыхающих малых рек и ручьев выдру можно и не встретить.
За день выдра съедает не менее одного килограмма рыбы. Потомство у животных случается в основном летом.
Напомним, что в Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок.
Ранее мы писали, что в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.