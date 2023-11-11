Черная пятница: маркетологи признались, как их схемы заставляют вас тратить больше денег

Какие схемы маркетологов заставляют вас покупать больше

"Черная пятница - время межсезонья, компании используют ее как эмоциональный инфопривод своего голоса в эфире. Потому что сентябрьские скидки школьников и подготовки к осени после отпусков уже позади, а к новогодне-рождественскому шуму - еще не время", - говорит маркетолог Наталья Головачко.

Бренды используют различные уловки, чтобы выделиться среди шума скидок, и показать, что у них ТОП-выгода. И в то же время - без ущерба для финансового потока.

Головачко делится схемами, которые часто применяют маркетологи, чтобы заставить вас сделать больше покупок.

Второй товар в подарок

"Классический инструмент упаковки выгоды - второй товар в подарок. Здесь резонанс существеннее, чем -50%, а вторая вещь по правилам та, которая дешевле в чеке. Так что -50% по факту не получается. А вторая покупка - классическое увеличение среднего чека", - объясняет эксперт.

Суммирование скидок

"Та же история с яркими призывами "У нас -50% и -20%". Покупатель уверен, что скидка на товар - 70%. Но хитрость в том, что по детальным условиям, прописанным внизу под звездочкой, идет речь о -50% от первой цены, а дальше еще -20% от суммы остатка. То есть реально скидка на товар составляет 60% по факту", - говорит маркетолог.

Завышение цен

"Есть часть продавцов-мошенников, которые идут на повышение первой цены вечером в преддверии Черной пятницы, а затем показывают супер -80 или -90%", - отмечает Головачко.

Что нужно знать об акциях на распродажах (фото: Freepik)

Как срабатывает психология покупок

"За эти 2 месяца - ноябрь и декабрь продается больше товаров, чем за другие 10 месяцев года. Все "спрятано" в психологии продаж. Я пользуюсь в своей практике 10 способами. Так их и называю - 10 ключей к клиенту. Но в период Черной пятницы чаще всего берут на вооружение три", - делится своим опытом маркетолог Яна Дудник.

Она называет три принципа, которые применяют маркетологи на практике:

социальное доказательство - здесь он работает лучше всего. Когда мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации, мы сделаем так, как большинство. А большинство по всему миру сметает товары с полок магазинов

- здесь он работает лучше всего. Когда мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации, мы сделаем так, как большинство. А большинство по всему миру сметает товары с полок магазинов ограничение - по времени и количеству. Все понимают, что сезон низких цен закончится и нужно успеть. Более того, желаемый товар может закончиться к этому сроку. Так что мысль в голове "надо спешить" написана большими красными буквами

- по времени и количеству. Все понимают, что сезон низких цен закончится и нужно успеть. Более того, желаемый товар может закончиться к этому сроку. Так что мысль в голове "надо спешить" написана большими красными буквами "якорение" - это третий принцип, который на Черную пятницу реализуется в виде "ТОП продаж". Но часто не только покупатели определяют, какой из товаров будет топ. Маркетологи отлично умеют решать это за нас

Как выгодно скупиться во время распродажи

Чтобы сделать действительно выгодные покупки - обязателен список потребностей вашей товарной корзины. Это убережет от эмоциональных покупок.

"Надо создать себе три списка. Первый - товары, которые обязательны к покупке. Второй - те товары, которые хочется, но можно обойтись. Третий - те, в которых есть постоянная потребность", - советует Дудник.

По ее словам, часто продавцы не снижают цены на новый продукт, но формируют комплекты "вместе дешевле". Вот когда все товары из таких комплектов есть в ваших списках - это выгодная покупка.

"Сверяйте цены на товар в разных магазинах, онлайн и офлайн. Лучше потратить лишний час, чем лишнюю тысячу гривен", - советует Головачко.

Она отмечает, что выгоднее всего анализировать и вестись на скидки товаров длительного пользования, таких как электроника, бытовая техника, а также тех, которые вы давно планируете купить.

"Во время охоты на скидки важна не цена, а ценность. Держите себя в руках, чтобы единственной значимостью товара на полке не была цена. Взращивайте внутренний протест - а стоит ли делать эту покупку?" - советует Головачко.

Как выгодно скупиться во время Черной пятницы (фото: Freepik)

При покупках на распродаже следует обращать внимание на срок годности, год изготовления и гарантийные предложения.

"Читайте все, что указано мелким шрифтом, не бойтесь спрашивать информацию о товаре или услуге. Если это услуга, есть ли ограничения в сроках использования и сам объем услуг, чтобы вы не приобрели "рекламу" за "рекламные деньги", - советует маркетолог Алла Мартынова.

Также она рекомендует заранее подготовиться к Черной пятнице, выбрав товар и записав первоначальные цены. Тогда вы точно будете уверены, что потратили средства эффективно.

"Если основная цель - экономия, то после новогодних праздников начнутся сезонные распродажи в магазинах одежды и обуви, где вы сможете приобрести товары по действительно сниженным ценам. Однако стоит помнить, что наслаждаться этими обновками вы сможете уже в следующем сезоне", - говорит Мартынова.

При этом она отмечает, что некоторые компании действительно делают отличные предложения на товары или услуги, потому что тоже являются заложники действий конкурентов.

На что не стоит вестись во время Черной пятницы

"Не стоит вестись на громкие рекламные компании товаров ноунейм. Продавцы знают, что сейчас можно продать все и просто могут слить какой-то хлам. Дважды подумайте о базовом качестве товара и идите к тем, кому действительно доверяете", - говорит Дудник.

Она отмечает, что в период распродажи покупатель и продавец может найти выгоду. Одна категория может качественно расширить свою клиентскую базу, а вторая - выгодно совершить необходимые покупки.