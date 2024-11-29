Черная пятница: история возникновения известнейшего дня скидок

Что такое черная пятница

Черная пятница (Black Friday) - это ежегодное событие, приходящееся на пятницу, после дня благодарности в США. День благодарения празднуют в четвертый четверг ноября, так что Черная пятница попадает на период с 23 по 29 ноября включительно.

Несмотря на то, что Черная пятница не принадлежит к официальным праздникам, многие берут выходной для закупки. Нередко магазины в этот день открываются раньше, а распродажи длятся около недели после даты Черной пятницы.

Как возникла черная пятница

Традиция распродаж в пятницу после Дня благодарения установилась в XIX веке. Это было обусловлено активностью покупателей в этот период, ведь близятся Рождество и Новый год.

Таким образом, магазины пытаются увеличить прибыль, поощряя большие праздничные скидки. Впрочем, скидки предлагаются не только супермаркетами, фирмами и даже компаниями с услугами.

Что такое черная пятница (фото: GettyImages)

Почему черную пятницу так называют

Существует несколько версий происхождения названия Черной пятницы.

Получение прибыли продавцами

Одна из наиболее популярных - обозначение прибыли, которую наконец-то получают предприятия после Дня благодарения, переходя из "красного" в "черное" - то есть, из убытков в прибыль.

Считается, что цвет связан с пастой, которой продавцы делали записи. В частности, банкротство и финансовые потери обозначали красным цветом, а прибыль - черным. Впрочем, это не единственная теория возникновения названия.

Массовые пробки

Более точное объяснение термина датируется началом 1960-х годов, когда полицейские Филадельфии начали использовать словосочетание "черная пятница" для описания хаоса.

Он возникал, когда большое количество туристов из пригорода приезжало в город, чтобы начать праздничный шопинг и в некоторые годы посетить ежегодный субботний футбольный матч между командами Navy Midshipman и Army Black Knits.

Огромная толпа создала головную боль для полиции, которая работала дольше обычного, поскольку имела дело с пробками на дорогах, авариями, кражами в магазинах и другими проблемами.

Кстати, впервые словосочетание "Черная пятница" взвилось в американском журнале о менеджменте. Фраза была применена в контексте больничных работников, которые отправлялись на закупку акционных товаров.

Черная пятница в Филадельфии

Исторически Черная пятница имеет еще одну коннотацию, не связанную с шоппингом. В 1869 году финансисты из Уолл-стрит Джей Гулд и Джим Фиск попытались захватить национальный рынок золота на Нью-Йоркской золотой бирже, скупив как можно больше драгоценного металла с намерением поднять цены до небес.

Что такое черная пятница (фото: GettyImages)

В пятницу, 24 сентября, вмешательство президента Улисса С. Гранта разрушило их план. Фондовый рынок мгновенно рухнул, что привело к банкротству тысяч американцев.