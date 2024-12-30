В чем встречать год Зеленой Деревянной Змеи: какой цвет нужен каждому знаку Зодиака
2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи, и для того, чтобы встретить его в гармонии, важно выбрать правильные цвета для одежды в новогоднюю ночь, соответствующие вашему знаку Зодиака. Змея - символ мудрости и интуиции, и она предпочитает спокойные, природные цвета, а также оттенки, которые гармонируют с ее стихией.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, одежду какого оттенка присмотреть на Новый год 2025 в зависимости от вашего знака Зодиака.
Овен
Цвета: зеленый, красный, белый.
Овны - энергичные и решительные, и Зеленая Змея будет благоприятно настроена к ним, если они выберут одежду в цветах, которые сочетают активность и природу. Зеленый - цвет года, а красный подчеркнет их страсть.
Телец
Цвета: зеленый, коричневый, бежевый, пастельные оттенки.
Тельцы стремятся к стабильности и спокойствию, поэтому естественные и мягкие цвета будут лучшими для них. Зеленый цвет Змеи усилит их связь с природой, а нейтральные оттенки создадут ощущение уюта и гармонии.
Близнецы
Цвета: желтый, зеленый, голубой, серый.
Близнецы - любопытные и адаптивные, они могут носить цвета, которые ассоциируются с переменами и разнообразием. Зеленый и голубой подойдут для их разнообразных настроений и желаемого баланса.
Рак
Цвета: белый, серебристый, зеленый, персиковый.
Раки ценят гармонию и эмоциональную глубину. Белый и серебристый добавляют легкости и чистоты, а зеленый помогает сохранить связь с природой и защитить от негативных влияний.
Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)
Лев
Цвета: золотой, оранжевый, черный, зеленый.
Львы любят быть в центре внимания, и яркие оттенки оранжевого или золотого подчеркнут их харизму. Зеленый, как основной цвет года, будет гармонировать с их царственным стилем.
Дева
Цвета: зеленый, серый, бежевый, белый.
Девы стремятся к порядку и практичности. Зеленый - успокаивающий и гармонизирующий цвет, а серый и бежевый подчеркнут их естественность и сдержанность.
Весы
Цвета: розовый, голубой, фиолетовый, зеленый.
Весы ценят красоту и гармонию в жизни. Розовый и голубой отражают их стремление к балансу, а зеленый помогает укрепить их интуицию и связи с природой.
Скорпион
Цвета: черный, темно-зеленый, бордовый, пурпурный.
Скорпионы - интенсивные и страстные, и для них подойдут темные и глубокие оттенки. Черный символизирует их силу, а темно-зеленый поможет раскрыть интуицию.
Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)
Стрелец
Цвета: синий, фиолетовый, зеленый, красный.
Стрельцы - искатели приключений, для них важно сочетание ярких, насыщенных цветов. Синий и фиолетовый добавят мудрости и глубины, а зеленый принесет удачу.
Козерог
Цвета: черный, темно-зеленый, серый, коричневый.
Козероги практичны и сдержаны, поэтому им подойдут темные и нейтральные цвета, которые олицетворяют силу и стабильность. Темно-зеленый - это гармония с природой и сила.
Водолей
Цвета: голубой, серебристый, зеленый, синий.
Водолеи - инноваторы и прогрессивные личности, и для них идеально подходят яркие, но гармоничные цвета. Голубой и серебристый добавят креативности и оригинальности.
Рыбы
Цвета: зеленый, лавандовый, серебристый, бирюзовый.
Рыбы - чувствительные и интуитивные, и им подойдут мягкие, водные оттенки. Зеленый будет способствовать их связи с природой, а серебристый добавит мистики.
Для всех знаков Зодиака рекомендуется добавлять в наряд оттенки зеленого, так как он является основным цветом года, связанный с Деревянной Змеей. Зеленый поможет сбалансировать энергетику и привлечь удачу, а выбор дополнительных цветов может зависеть от личных предпочтений и астрологических особенностей каждого знака.
Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)
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