В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Красное платье на Новый год - это классический и яркий выбор, который символизирует страсть, энергию и праздник. В зависимости от стиля оно может быть как элегантным, так и более непринужденным.

Короткое платье

Подходит для тех, кто хочет продемонстрировать длинные ноги и добавить немного игривости образу. Это может быть платье с вырезами, асимметричное или с открытыми плечами. Как вариант - с объемными рукавами-фонариками.

Платье мини (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Платье и кружевные перчатки

Еще один вариант с мини-платьем - добавьте к образу акцент в виде перчаток из кружева. Дополнят образ элегантные туфли-лодочки и праздничный макияж.

Мини-платье и кружевные перчатки (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье на бретельках

Длинное платье на бретельках - это очень женственный и элегантный выбор для Нового года. Выбирайте наряд из атласа или шелка. Такое платье может быть с глубоким декольте или с разрезом на юбке. Дополнят лук туфли-лодочки и украшения.

Платье на бретельках (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье с длинными рукавами

Элегантное платье с длинными рукавами идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но в то же время шикарно. Дополнить его можно черным поясом, чтобы сделать акцент на талии, а также сумкой и обувью черного цвета.

Красное платье с рукавами (фото: instagram.com/hannahalmassi)

Платье с вырезами и без рукавов

Если вы собираетесь пойти на вечеринку, самое время подобрать стильное платье с интересными акцентами. Это может быть наряд с облегающим силуэтом, разрезами и без рукавов. Акцент в виде бантика на зоне декольте, а также шарф из такого же материала, как платье.

Платье на Новый год (фото: instagram.com/juliesfi)

Платье с капюшоном

Если вы хотите создать более элегантный и роскошный образ, выберите платье с капюшоном из трикотажа, бархата или атласа. Это идеальный вариант для Нового года, когда хочется что-то необычное, но при этом комфортное. Дополните лук босоножками на высоких каблуках, а также ярким макияжем.

Оригинальное платье на новый год (фото: instagram.com/nayelizabethh)

Как дополнить образ