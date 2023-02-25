Почему волосы быстро жирнеют и что есть, чтобы предотвратить это

Почему волосы быстро жирнеют

Большинство женщин уверены, что масляные волосы у корней возникают из-за неправильно подобранного шампуня или от шапки. Однако - это миф.

По словам диетолога, жирнеют волосы на второй день от того, что нарушается работа сальных желез. Чем больше сала - тем волосы жирнее. В частности, это внутренняя проблема, которая чаще всего связана с питанием.

"Много мучного, острого, сладкого = жирные волосы", - говорится в сообщении.

Добавим, как правило, если у вас жирные волосы, то нужно мыть голову каждый день. Необходимо выбирать шампунь, предназначенный для жирных волос, очищающих кожу головы и волос без дополнительного увлажнения.

Что нужно есть

Диетолог говорит, что в 85% случаев эти продукты решают проблему с волосами. Если проблема не исчезнет, то следует обратить внимание на эндокринную систему, работу органов ЖКТ и щитовидной железы, наличие вредных привычек (алкоголь, курение) и стресс.

Чтобы волосы меньше жирнели, следует отдавать предпочтение продуктам: