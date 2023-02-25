Почему волосы быстро жирнеют и что есть, чтобы предотвратить это

Все девушки хотят иметь ухоженные и красивые волосы. Однако у многих они очень быстро жирнеет, поэтому мешает выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Помешать этому можно с помощью правильного питания.
Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Яна Копылова в Instagram.
Большинство женщин уверены, что масляные волосы у корней возникают из-за неправильно подобранного шампуня или от шапки. Однако - это миф.
По словам диетолога, жирнеют волосы на второй день от того, что нарушается работа сальных желез. Чем больше сала - тем волосы жирнее. В частности, это внутренняя проблема, которая чаще всего связана с питанием.
"Много мучного, острого, сладкого = жирные волосы", - говорится в сообщении.
Добавим, как правило, если у вас жирные волосы, то нужно мыть голову каждый день. Необходимо выбирать шампунь, предназначенный для жирных волос, очищающих кожу головы и волос без дополнительного увлажнения.
Диетолог говорит, что в 85% случаев эти продукты решают проблему с волосами. Если проблема не исчезнет, то следует обратить внимание на эндокринную систему, работу органов ЖКТ и щитовидной железы, наличие вредных привычек (алкоголь, курение) и стресс.
Чтобы волосы меньше жирнели, следует отдавать предпочтение продуктам:
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