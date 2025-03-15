Почему вытягивается рассада и как ее спасти: секреты от огородников
Вытягивание рассады - это проблема, которая часто беспокоит садоводов, и возникает из-за неправильного ухода или неблагоприятных условий. Однако, эта ситуация может быть исправлена, если следовать нескольким простым и эффективным советам.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает причины этого явления и методы борьбы с ним, чтобы ваши растения росли здоровыми и крепкими.
Причины вытягивания рассады
Основной причиной вытягивания рассады является недостаточное освещение. Когда семена сеют слишком рано, например, в феврале, а световой день еще очень короткий, растения не получают достаточно света, что приводит к вытягиванию стеблей.
Это особенно заметно, если растения расположены в темном месте или далеко от источника естественного света. Другой важной причиной является чрезмерная влажность и высокая температура.
Частый полив в сочетании с повышенной температурой в помещении способствуют быстрому росту, но стебли становятся тонкими и слабыми. Когда почва слишком влажная и посевы слишком густые, это может привести к развитию "черной ножки", грибковой болезни, которая поражает стебель, затрудняя лечение.
Как предотвратить вытягивание рассады
Для предотвращения вытягивания важно обеспечить оптимальные условия для растений.
Во-первых, рассада нуждается в достаточном освещении. Используйте фитолампы или размещайте растения в хорошо освещенном месте, чтобы они получали от 12 до 14 часов света в сутки.
Кроме того, оборачивайте емкости с рассадой, чтобы они не вытягивались в одну сторону. Также необходимо контролировать температуру и влажность. Для томатов, например, оптимальная температура днем составляет 18-22°C, а ночью - 14-16°C.
Уменьшите частоту поливов, поддерживая почву немного влажной, но не мокрой. Важным аспектом является подкормка. Уменьшите количество азотных удобрений, которые стимулируют рост зеленых частей растения, и отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, содержащим калий и фосфор, которые укрепляют корневую систему.
Для определенных растений вытягивание рассады является плохим признаком (фото: Freepik.com)
Что делать, если рассада уже вытянулась?
Если рассада уже вытянулась, есть несколько способов ее исправить. Первое, что нужно сделать - это пикирование, или пересадка растений в отдельные емкости. Это позволит им иметь больше пространства для развития, а также уменьшит риск затенения одним растением другого.
При пересадке заполняйте емкость грунтом на 2/3 объема, оставляя место для подсыпки. Дополнительно можно подсыпать грунт до семядольных листьев, но не выше. Это способствует образованию новых корней и укрепляет стебель.
Если вытягивание не прекращается, используйте регуляторы роста, которые помогут утолщить стебли и остановить чрезмерное вытягивание. Первую обработку следует проводить, когда появляются 3-4 настоящих листа у томатов, перцев или баклажанов, или при появлении семядолей у капусты.
Для цветов обработка необходима при перерастании. Не забудьте обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг рассады и постепенно снижать температуру в помещении, чтобы замедлить рост растений.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Homes and Gardens, Real Simple.