Почему вытягивается рассада и как ее спасти: секреты от огородников

Вытягивание рассады - это проблема, которая часто беспокоит садоводов, и возникает из-за неправильного ухода или неблагоприятных условий. Однако, эта ситуация может быть исправлена, если следовать нескольким простым и эффективным советам.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает причины этого явления и методы борьбы с ним, чтобы ваши растения росли здоровыми и крепкими.

Причины вытягивания рассады

Основной причиной вытягивания рассады является недостаточное освещение. Когда семена сеют слишком рано, например, в феврале, а световой день еще очень короткий, растения не получают достаточно света, что приводит к вытягиванию стеблей.

Это особенно заметно, если растения расположены в темном месте или далеко от источника естественного света. Другой важной причиной является чрезмерная влажность и высокая температура.

Частый полив в сочетании с повышенной температурой в помещении способствуют быстрому росту, но стебли становятся тонкими и слабыми. Когда почва слишком влажная и посевы слишком густые, это может привести к развитию "черной ножки", грибковой болезни, которая поражает стебель, затрудняя лечение.

Как предотвратить вытягивание рассады

Для предотвращения вытягивания важно обеспечить оптимальные условия для растений.

Во-первых, рассада нуждается в достаточном освещении. Используйте фитолампы или размещайте растения в хорошо освещенном месте, чтобы они получали от 12 до 14 часов света в сутки.

Кроме того, оборачивайте емкости с рассадой, чтобы они не вытягивались в одну сторону. Также необходимо контролировать температуру и влажность. Для томатов, например, оптимальная температура днем составляет 18-22°C, а ночью - 14-16°C.

Уменьшите частоту поливов, поддерживая почву немного влажной, но не мокрой. Важным аспектом является подкормка. Уменьшите количество азотных удобрений, которые стимулируют рост зеленых частей растения, и отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, содержащим калий и фосфор, которые укрепляют корневую систему.

Для определенных растений вытягивание рассады является плохим признаком (фото: Freepik.com)

Что делать, если рассада уже вытянулась?

Если рассада уже вытянулась, есть несколько способов ее исправить. Первое, что нужно сделать - это пикирование, или пересадка растений в отдельные емкости. Это позволит им иметь больше пространства для развития, а также уменьшит риск затенения одним растением другого.

При пересадке заполняйте емкость грунтом на 2/3 объема, оставляя место для подсыпки. Дополнительно можно подсыпать грунт до семядольных листьев, но не выше. Это способствует образованию новых корней и укрепляет стебель.

Если вытягивание не прекращается, используйте регуляторы роста, которые помогут утолщить стебли и остановить чрезмерное вытягивание. Первую обработку следует проводить, когда появляются 3-4 настоящих листа у томатов, перцев или баклажанов, или при появлении семядолей у капусты.

Для цветов обработка необходима при перерастании. Не забудьте обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг рассады и постепенно снижать температуру в помещении, чтобы замедлить рост растений.

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