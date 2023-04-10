Почему возникают проблемы с рассадой: причины дефектов и как реагировать

Чем могут быть вызваны дефекты рассады

Слишком много воды

Причина, по которой на рассаде листочки стали скрючиваться, может крыться в переизбытке воды при поливах, или из-за отсутствия в контейнерах дренажных отверстий.

Это не дает корням дышать, что в свою очередь проявляется на листьях.

При уходе за рассадой важно учитывать, что между поливами растений почва должна успеть достаточно просохнуть.

Как же понять, когда следует поливать? О том, что растение нуждается в очередной порции влаги, может сигнализировать сухая и рассыпчатая земля, а также небольшая корочка на поверхности почвы.

Также следует помнить, что контейнер с рассадой после полива не должен стоять в воде или же плавать. Чтобы этого не допускать, рекомендуют устанавливать контейнер на керамзит.

Недостаток азота

Еще одной распространенной причиной дефекта рассады является нехватка азота, который отвечает за зеленую массу.

Дело в том, что по мере роста сеянцев почва в контейнере постепенно беднеет, поэтому важно время от времени обогащать землю.

Для этого следует вносить под корень или листья удобрения, которые имеют высокое содержание азота.

Производится дальнейшая подкормка с питательными веществами один раз в 12-14 дней.