Почему вымерли динозавры? Новое исследование показывает, что мы ошиблись в одном ключевом аспекте

Принято считать, что динозавры и другие животные вымерли около 66 миллионов лет назад из-за падения астероида Чиксулуб, в результате которого произошло значительное извержение серы, повлекшее суровую и длительную "ударную зиму". Однако новое исследование ставит под сомнение предыдущие представления ученых о масштабах катастрофы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.
На рубеже мелового и палеогенового периодов удар астероида Чиксулуб диаметром около 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике вызвал образование кратера диаметром 200 км и, по общепринятой теории, привел к глобальной катастрофе, которая уничтожила 75% видов живых существ на Земле, включая динозавров.
Согласно устоявшейся гипотезе, удар астероида поднял в воздух колоссальное количество пыли, сажи и, особенно, серы. Выброс серы, по предварительным оценкам, был настолько значительным, что образовал в атмосфере слой сульфатных аэрозолей, которые отражали солнечный свет, вызвав резкое и длительное похолодание - "ударную зиму".
Эта гипотеза объясняла массовое вымирание, поскольку отсутствие солнечного света привело к прекращению фотосинтеза у растений и нарушению пищевых цепей, что фатально сказалось на животном мире.
Однако новое исследование ставит под сомнение предыдущие оценки объемов выброшенной серы, предлагая пересмотреть масштабы катастрофы.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предлагает другой взгляд на это событие. Ученые, используя буровые керны, взятые непосредственно из пород метеоритного кратера Чиксулуб, впервые эмпирически оценили количество серы, которая была выброшена в атмосферу в результате падения астероида.
Результаты показали, что предыдущие оценки выброса серы были значительно завышены. Вместо предполагаемых ранее объемов, в пять раз превышавших реальные, ученые установили, что в атмосферу было выброшено 67 ± 39 миллиардов тонн серы.
"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на самом ударе, мы исследовали его последствия", - объясняет химик Екатерина Родючкина.
Исследователи проанализировали серный след в породах кратера, которые были источником сульфатных аэрозолей. Используя изменения в изотопном составе серы, они смогли отличить серу, связанную с ударом, от природных источников и рассчитать общее количество выброшенного вещества.
Эти результаты свидетельствуют о том, что "ударная зима", вызванная падением астероида, была не столь катастрофической, как считалось ранее.
"Снижение температуры, безусловно, произошло, но оно было менее резким и более кратковременным. Климат, вероятно, вернулся к относительно нормальному состоянию значительно быстрее, чем предсказывали предыдущие модели", - говорят ученые.
Новые данные о выбросе серы могут объяснить, почему, несмотря на масштабную катастрофу, около 25% видов живых существ все же смогли пережить этот период. Менее суровые климатические условия, чем считалось ранее, могли создать условия для выживания определенных видов, адаптировавшихся к изменениям.
Это исследование является важным шагом в понимании механизмов массового вымирания на границе мелового и палеогенового периодов. Оно показывает, что хотя падение астероида Чиксулуб стало катастрофическим событием, масштабы его влияния на климат и биосферу могут быть пересмотрены.
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