Почему вы все время мерзнете в квартире и как с этим можно справиться

Первые осенние холода приводят к тому, что некоторые люди начинают мерзнуть практически в любых помещениях. Организм долгое время не может перестроиться и не помогают пледы и горячий чай.

Почему люди мерзнут в помещениях и как с этим можно справиться - читайте в материале ниже.

Включенные обогреватели, на ногах теплые носки, а у человека холодные руки и ноги. Знакомая картина осенью и ранней весной? Летом такие люди обычно плохо переносят работу кондиционера и при небольшом ветре сразу чувствуют себя неуютно.

Почему люди мерзнут в помещении

Нарушение кровообращения. Кровь по организму человека циркулирует плохо и от этого появляется чувство холода. При этом температура тела остается нормально.

Помочь в этом сможет тренировка сосудов: контрастный душ, прогулка на свежем воздухе в морозы и любое другое закаливание. Еще нужно есть продукты для улучшения кровообращения и выпивать не менее 2 л воды в день.

Пониженный гемоглобин. Гемоглобин отвечает за доставку кислорода к органам и тканям и при нехватке кислорода появляется слабость, озноб, кружится голова. Причиной нехватки кислорода может стать анемия и низкое содержание гемоглобина.

Нужно сдать анализы, проконсультироваться с врачом и добавить в рацион продукты, богатые железом.

Неправильное питание. В холодное время питание должно быть сбалансированным и калорийным. Иначе у вашего организма не будет энергии, чтобы согреть организм или сохранить в нем тепло.

Перестаньте сидеть на диетах, если все время мерзнете. В вашей пище должны быть белки, углеводы и животные жиры - все, что наполнит организм энергией.

Вы мало двигаетесь. Если в холодное время года вся ваша физическая активность проходит по траектории - работа-дом-диван, то вы будете постоянно мерзнуть под теплым пледом.

Чтобы организм нормально функционировал, нужно двигаться - делать зарядку, тренировку, совершать прогулки на свежем воздухе.

Проблемы с щитовидной железой. Эта железа отвечает за регулировку энергетических процессов, а также за согревание тела. Если с ней что-то не в порядке, то вы не можете получить достаточное количество тепла в нормальных условиях.

Проконсультируйтесь со специалистом, найдите проблему и приступите к ее лечению.

Вегетососудистая дистония. Увы, проблемы с работой нервной системы тоже являются частой причиной постоянного ощущения холода. Эти сбои не являются заболеванием, а скорее симптомом.

Если у вас есть головная боль, головокружение, слабость, вы мерзнете и плохо спите - обратитесь к своему врачу и пройдите обследование.

Стресс. Психологические и эмоциональные расстройства, душевная боль и переживания часто сопровождаются сбоями в физическом самочувствии. И в состоянии тревожности и переживаний люди могут замерзать даже в жару.

Постарайтесь восстановить душевное равновесие, пейте травяные чаи, высыпайтесь, включите в рацион рыбу, мясо, яйца и другие продукты с витаминами группы В.

Нехватка витаминов. При нехватке двух важных витаминов А и Е - организм начинает барахлить. Витамин А отвечает за обмен веществ и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, а витамин Е - за питание клеток и укрепление сосудов. Поступать эти два витамина должны вместе, так как витамин Е не дает витамину А разрушаться.

Добавьте в рацион продукты с этими витаминами - петрушку, печень, яйца, молоко, болгарский перец, укроп, чернослив, помидоры, мясо, орехи.

Не налегайте на кофе. Ваша привычка выпивать 10 чашек кофе в день, еще и часто с сигаретой, может негативно сказаться на состоянии ваших сосудов. Это вызовет спазмы и сужение сосудов, а значит вы начнете мерзнуть. Подобное воздействие есть и у алкоголя.

Постарайтесь сократить употребление кофе, сигарет и алкоголя. А лучше - полностью откажитесь.

Проблемы с иммунитетом. Если ваш организм ослаблен, то защитные силы у него будут снижены. А значит, вы будете чаще простужаться и мерзнуть.

Помогут вам защитить организм сбалансированное питание, спорт, хороший сон и положительные эмоции.

Что поможет согреться