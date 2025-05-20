Почему ваши бока не исчезают? Тренер Виктор Мандзяк назвал главную причину

Многие мечтают избавиться от лишних сантиметров на талии и ненавистных "боков", и часто ищут быстрые решения в спортзале.
Эффективны ли такие упражнения, и как избавиться от сантиметров на талии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Известный львовский тренер Виктор Мандзяк, который уже завоевал тысячи поклонников благодаря своему прямолинейному подходу и развенчанию фитнес-мифов, уверяет, что популярные упражнения, такие как наклоны с гантелями и скручивания, абсолютно неэффективны для этой цели.
По словам Мандзяка, распространенное мнение, что локальные упражнения могут "сжечь жир" в определенной зоне, является глубоким заблуждением. "Вы можете делать тысячи наклонов с гантелями или скручиваний, но если ваш организм не находится в состоянии дефицита калорий, жир с боков никуда не денется," - объясняет тренер.
Наклоны с гантелями, которые часто рекламируются как "убийцы боков", на самом деле в основном тренируют косые мышцы живота. Если над этими мышцами есть слой жира, то усиление мышц может даже визуально увеличить талию, а не уменьшить её. Скручивания же укрепляют прямую мышцу живота, но также не влияют на жировые отложения над ней. Жир - это общие запасы энергии организма, и тело сжигает его равномерно со всех участков во время энергетического дефицита, а не выборочно из одной зоны.
Виктор Мандзяк подчеркивает, что главное и единственное правило для избавления от жировых отложений на боках, как и по всему телу, - это питание и создание дефицита калорий.
"Жир - это ваши энергетические запасы. Чтобы организм начал использовать эти запасы, вы должны потреблять меньше калорий, чем тратите," - подчеркивает тренер.
Это значит, что основная работа происходит не в тренажерном зале во время изнурительных упражнений на пресс, а на кухне.
Контроль калорийности
Ведение дневника питания или использование приложений для подсчета калорий поможет понять, сколько вы на самом деле потребляете.
Качество пищи
Приоритет следует отдавать цельным, необработанным продуктам: овощам, фруктам, нежирному белку (курица, рыба, яйца), цельнозерновым крупам.
Достаточное количество белка
Белок помогает сохранить мышечную массу во время похудения и обеспечивает длительное чувство сытости.
Ограничение сахара и быстрых углеводов
Сладости, выпечка, газированные напитки - это источники "пустых" калорий, которые быстро превращаются в жир.