В МОН сделали заявление об обучении детей за границей: нужно ли ходить в две школы

Существует опасность, что украинские дети за рубежом будут маргинализированы, если не будут интегрироваться в нормальное оффлайновое обучение. Однако Министерство образования разработало специальный украиноведческий компонент для них.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Hromadske.

"Из-за войны мы сегодня теряем перспективу личности, потому что она недополучает качественное образование. Это риски для будущей успешной самореализации. Если же говорить о детях за рубежом, мы рискуем потерять наших граждан, которые нам очень нужны, особенно молодежь", - заявил он.

Министр отметил, что украинские дети за рубежом могут быть ассимилированы в местные сообщества.

"На самом деле мы понимаем, что так или иначе дети приспосабливаются. В то же время существует опасность, что дети будут там маргинализированы, если не будут интегрироваться в нормальное оффлайновое обучение. Поэтому они должны ходить в местные школы. Но для нас также важно, чтобы эти дети остались украинцами, сохранили идентичность", - заявил Лисовой.

Он отметил, что ведомство разработало так называемый украиноведческий компонент.

"Дети, которые интегрируются в польские, немецкие, чешские, словацкие школы, могут не изучать все универсальные дисциплины в украинских учебных заведениях, но мы побуждаем их осваивать так называемый украиноведческий компонент", - заявил министр.

По его словам, Минобразования провело переговоры с Польшей и Словакией о содействии их правительств привлечению детей к изучению украиноведческого компонента.

"Сейчас эти решения уже на стадии имплементации. Сегодня мы работаем над тем, в каких межгосударственных документах это должно быть закреплено", - добавил он.

Как детям изучать украиноведческий компонент

Лисовой отметил, что украиноведческий компонент можно изучать несколькими способами. Первый - онлайн. До 6 часов в неделю дети учат украинский язык, литературу, историю Украины и географию.

Второй вариант - факультативные занятия с украинскими учителями, где в школах есть большие сообщества украинских детей.

Третий вариант - обучение в образовательных центрах, если они есть. За рубежом много как общественных организаций, так и родительских сообществ организовали свои небольшие субботне-воскресные школы. Там также можно давать эти шесть часов украиноведческого компонента.

Проблемы в образовании за границей

По словам министра, проблема в образовании за рубежом заключается в том, что младшие школьники быстрее интегрируются в общество, изучают язык и вообще включаются в образовательный процесс, в то время как подросткам это дается труднее.

"Их образовательные потери глубже из-за того, что первый год, а иногда и второй, им еще трудно ориентироваться и учиться в иностранных школах. Понимая это, мы за лето хотим, сделать сокращенную версию блока STEM - естественных дисциплин и математики. Это также должно поддержать знания наших детей за рубежом", - отметил он.

Международная украинская школа

Лисовой добавил, что Украине очень важно сохранить идентичность детей.

"Ради этого мы перезагружаем учебное заведение, которое называется "Международная украинская школа" - возлагаем на него новый функционал. Уже сформировали наблюдательный совет, объявили конкурс на избрание директора", - заявил он.

По словам министра, "Международная украинская школа" будет формировать базы данных образовательных центров, разрабатывать учебные программы отдельно для каждой страны, искать политические решения, касающиеся, например, моделей зачисления дисциплин. То есть Украина создает своеобразное "министерство зарубежного образования".

"У нас выехало около 500 тысяч детей школьного возраста. Мы в целом имеем огромную диаспору... Это наш ресурс, это наш человеческий потенциал, который мы можем сегодня привлекать, если дадим школам за рубежом наш современный контент, дадим наш нарратив", - заявил он.

Лисовой отметил, что Украина имеет шанс возвращать обратно из миграции не только тех, кто выехал в 2022 году, но и тех, кто выехал давно и заботится о том, чтобы их дети знали, что имеют украинские корни.

"Поэтому мы действительно возвращаемся к тому видению, что есть 60 миллионов украинцев. На сегодня мы знаем, перед какими демографическими вызовами стоим. Поэтому нам надо реализовывать целенаправленную политику, в частности образовательную, направленную на наши диаспоры - как новые, так и старые", - отметил он.