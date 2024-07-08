Каким будет iPhone 17: все, что известно на данный момент

Каждое новое поколение iPhone вызывает волну ожиданий и слухов среди поклонников Apple по всему миру. iPhone 17 не стал исключением, и уже сейчас множество источников делятся предполагаемыми характеристиками и нововведениями будущей модели.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Тонкий дизайн

По информации The Information, у совершенно новой модели iPhone 17 следующего года будет "значительно более тонкий" дизайн с алюминиевым корпусом, а не титановым, как у профессиональных моделей Apple.

Новостной источник также утверждает, что устройство будет оснащено более узким динамическим островком, возможно, из-за того, что Apple использует более мелкие "металлические линзы" для системы Face ID. Внутреннее кодовое название устройства - D23, а его переосмысление описывается как значительное, эквивалентное iPhone X.

Меньший дисплей

Первые подробности о размере дисплея устройства пришли от аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, который сказал, что он будет 6,6 дюймов. Однако, по словам аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, он будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем.

Для сравнения, iPhone 15 Plus имеет 6,7-дюймовый дисплей. Apple все еще тестирует различные варианты дизайна для более тонкого телефона, поэтому размер дисплея всегда может измениться до выхода устройства.

Перемещенные камеры

The Information утверждает, что у iPhone 17 "Slim" будут камеры в местах, которых мы раньше не видели на iPhone. Задние камеры могут быть перемещены в «верхнюю центральную часть» устройства.

Некоторые телефоны Android, например Google Pixel 8 Pro, имеют задние камеры в верхнем центральном положении, но система камер iPhone от Apple всегда располагалась в верхнем левом углу с момента выпуска модели 2007 года.

Антибликовое покрытие

Все модели iPhone 17 будут оснащены антибликовым дисплеем, более устойчивым к царапинам, чем керамический щит Apple, который есть на моделях iPhone 15, говорится на Weibo Instant Digital. Сообщается, что внешнее стекло серии iPhone 17 имеет "сверхтвердый антибликовый слой", который "более устойчив к царапинам".

Неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, которое Samsung использует в своем Galaxy S24 Ultra, но описание новейшей технологии Corning совпадает с слухами.

Технология ProMotion

По данным The Elec, все модели iPhone 17 будут оснащены OLED-дисплеями с энергоэффективной задней панелью, впервые внедряя технологию ProMotion в не-Pro-модели iPhone от Apple.

ProMotion позволяет дисплею повышать частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и просмотра видео при необходимости. С помощью этой технологии можно также снижать частоту обновления до более энергоэффективного уровня, вплоть до 1 Гц.

Благодаря этому экраны iPhone 15 Pro обладают функцией Always-On, которая показывает часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки даже в заблокированном состоянии устройства.

Улучшенная фронтальная камера

По словам аналитика Apple Мин-Чи Куо, вся линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом.

iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми элементами объектива, а в линейке iPhone 16 этого года ожидается аналогичное оборудование.

Повышенное разрешение iPhone 17 позволит сохранять качество фотографий даже при кадрировании или увеличении, а большее количество пикселей позволит запечатлить более мелкие детали. Обновление до шестиэлементного объектива также должно немного улучшить качество изображения.

Внутренние обновления

Аналитик Haitong Джефф Пу утверждает, что iPhone 17 "Slim" будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ оперативной памяти на iPhone 15 Plus.

Стоит отметить, что все будущие модели iPhone 16, как ожидается, будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти - аппаратным требованием для локальной Apple Intelligence. По данным The Information, устройство также будет оснащено чипом Apple A19.

Более высокая цена

The Information сообщает, что более тонкий iPhone 17 может иметь более высокую цену, чем модель Pro Max, которая в настоящее время начинается от 1 199 долларов США, что позволяет предположить, что устройство станет новой самой топовой моделью в линейке, превосходя iPhone 17 Pro Max.

Если это так, то, возможно, "iPhone Slim" в конечном итоге станет «iPhone Ultra», о котором ходят слухи уже несколько лет.