Почему не стоит дарить друг другу свечи: будьте осторожны, чтобы не навлечь неприятности

Декоративные свечи считаются универсальным подарком, особенно в нынешние непростые времена. Сейчас в магазинах их очень много, на любой вкус и кошелек.

Но оказывается, свечи дарить друг другу не стоит, так как такой подарок может принести неприятности. Какие приметы о свечах стоит знать - читайте ниже.

Свечи с древних времен считаются предметом с сильной энергетикой. С их помощью гадают, молятся, отпугивают несчастья, поминают умерших, встречают с ними праздники.

Принимать свечи в подарок можно только от тех людей, которых вы хорошо знаете и уверены, что они искренне желают вам добра. Дарить можно только те свечи, которые сделаны не из воска.

Не стоит принимать свечи в подарок от малознакомых людей, особенно, если вы не знаете, что у них на уме. Не принимайте в подарок восковые свечи - они могут принести неприятности.

Если свеча в доме коптит, трещит, гаснет без причины или ее запах изменился - загасите ее, вынесите из дома и закопайте в землю. Возможно такая свеча была подарена со злым умыслом.

Если свеча в доме горит ясно и без перебоев - это сулит приятные новости и спокойствие в доме.

Не зажигайте одну свечу от другой, особенно, если у вас их много - могут быть серьезные проблемы с деньгами.

Не плюйте на свечи и не задувайте их самостоятельно. Погасите свечу пальцами или специальным колпаком. Это касается, в первую очередь, тех свечей, которые стоят у икон или фотографий умерших.

Самостоятельно задувать свечи можно лишь те, которые есть на именинном торте в день рождения.

Не поднимайте свечи на улице

Не поднимайте свечи с земли на улице и не приносите такие свечи в дом. Они могут быть заряжены негативной энергетикой, если кто-то использовал их для обрядов. Просто так такие свечи на улице не могут оказаться. Постарайтесь к ним даже не притрагиваться.

Будьте осторожны с черными свечами - они притягивают отрицательную энергетику. И с разноцветными свечами также стоит быть аккуратнее - выбирайте светлые, пастельные.

Еще приметы о свечах

Свеча неожиданно и без причины погасла или упала - ждите неприятных новостей

Свеча упала из рук молодой девушки - к скорой свадьбе

Когда в дом приходят новые люди - поставьте на стол свечу. Ее огонь покажет вам, стоит ли им доверять.

Если свеча искрит - к вам придет недовольный гость

Если свеча начинает гореть не теплым светом, а с синим оттенком - к беде.