Почему в украинских компаниях алкоголь - обязательный атрибут общения

По словам эксперта, алкоголь - это "социальный клей" для любой компании. И это часть нашей ментальности, потому что украинцы руководствуются эмоциями, а не разумом. Всегда найдется тот, кто подстрекает других употреблять.

Кроме того, в частом употреблении алкоголя заинтересованы компании-производители и реализаторы. Потому еще это - большая часть прибыли и поступления налогов.

"Алкогольные компании заинтересованы в продажах, государство - в налоговых поступлениях, а часть рынка вообще находится в тени. Я сейчас не только о контрабанде, но и о подпольном производстве фальсификата - прежде всего дешевой водки и продукции масс-маркета. Это большая индустрия с мощной рекламой, которая навязывает: "Пей - и ты будешь в теме". Поэтому бороться с этим сложно, но возможно", - говорит Александр Карпусь.

Он считает, что для кардинальных изменений нужно развивать культуру потребления и для этого следует подключать блогеров, представителей культуры.

"Первое, с чего надо начать - развитие культуры потребления. Идеально, если бы к этому движению приобщались также инфлюенсеры, художники, общественные деятели. Если мы начнем популяризировать осознанное отношение к алкоголю через медиа, кино, телевидение, театр, то со временем пьянство станет немодным, неаутентичным и даже немного постыдным - особенно в глазах молодежи. А именно она сегодня является самой большой группой потребителей алкоголя", - говорит эксперт.

Второе, что обязательно нужно украинцам по словам Александра Карпунца, это - альтернатива.

"Просто меньше пить - мало. Чтобы избавиться от коллективной зависимости, нам нужно дать людям, особенно молодежи, новые смыслы, новые форматы отдыха, новые ритуалы", - говорит он.

Это может быть чайная церемония, спорт, совместное приготовление пищи, походы, музыка, танцы - любая деятельность, которую можно популяризировать и которая будет приносить удовольствие без необходимости менять сознание алкоголем.