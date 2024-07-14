Почему в церкви во время молитвы хочется зевать

Получение Божественной энергии

Зевота во время молитвы также может означать получение божественной энергии. Когда вы закрываете глаза и склоняете голову в молитве, то впитываете энергию Бога или Духовного Существа, которому вы молитесь.

Это означает крепкую связь между вами и вашим Божеством и ответ на ваши просьбы и молитвы. Зевота во время молитвы может быть признаком того, что на ваши молитвы пришел ответ.

Если зевота исчезает после молитвы, это может подтверждать, что отрицательные вибрации и злые энергии были устранены.

Усталость и стресс

С точки зрения физиологии, люди зевают, когда уставшие, сонные, голодные или подвержены стрессу. Во время молитвы при таких обстоятельствах зевота может быть механизмом, обеспечивающим облегчение стресса и напряжения.

Когда вы делаете глубокий вдох во время зевания, ваш рот широко открывается, и поступление большего количества кислорода также может помочь очистить легкие, высвобождая углекислый газ и отрицательные вибрации во время выдоха. Со временем вы сможете больше сосредоточиться на молитве и медитации.

Кроме того, можно заметить, что когда вы сильно сосредотачиваетесь во время молитвы или медитации, то, как правило, чаще зеваете, поскольку вашему мозгу нужно больше энергии, чтобы сосредоточиться.

Слово "дух" на иврите - "нишама", которое также означает "дыхание". Евреи считали, что зевота во время молитвы успокаивает дух.

Неуверенность или дискомфорт

Духовное значение зевка во время молитвы является общепринятой практикой, которая, по мнению многих людей, демонстрирует беспокойство, дискомфорт и меньшую уверенность в себе.

Постоянная зевота во время молитвы может указывать на то, что духовное состояние человека переполнено волнений и неуверенности. Когда вы испытываете такие эмоции, попробуйте тратить больше времени на природе и вдыхать положительные вибрации и энергию.

Освобождение отрицательной энергии

Иногда зевота во время молитвы может означать освобождение отрицательной энергии во время выдоха.

Хотя молитва является мощным инструментом для духовного просветления и личного развития, во время молитвы разум может блуждать. Зевая, вы освобождаетесь от негатива и настраиваетесь на свое божественное задание.

Когда вы чувствуете, что негатив внутри вас и вокруг тяготит, рекомендуется зевнуть, чтобы высвободить всю отрицательную энергию, и вы почувствуете, что чувствуете себя легче и спокойнее.

Признак восприимчивости

Другим духовным значением зевания во время молитвы может быть ваша готовность и пристрастие к чему-то новому, включая новые идеи и опыт.

Это может показать вашу открытость и готовность попробовать то, чего вы раньше не пытались делать.

Смирение

Смирение - это добродетель, практикуемая с молитвой. Некоторые люди считают, что зевота во время молитвы символизирует смирение перед Богом. Считается, что люди, зевающие во время молитвы, имеют более высокий уровень духовности по сравнению с теми, кто зевает не так часто.

Тоска

Зевота может указывать не только на состояние тревоги человека. Это также может означать скуку или отсутствие интереса к происходящему.

Если вы продолжаете зевать, находясь со своим партнером, даже если вы не сонные или уставшие, возможно, вам скучно, потому что ваши отношения уже не так увлекательны, как раньше.

Зевота может быть способом вашего духа посылать сигналы о том, что вы больше не чувствуете себя довольным в своей вере. Прислушиваясь к этому духовному пробуждению, вы можете увидеть ситуацию с другой точки зрения и быть в состоянии принять соответствующие меры для ее решения.

Отпустите и позвольте Богу

В духовном сообществе считается, что зевота символизирует отпущение и передачу правления Богу, который может дать вам божественный отдых и облегчение.

Зевота во время молитвы может означать абсолютное доверие к Богу, когда вы оказываетесь в ситуациях, которые слишком сложны для поиска решения. Отпустив все и доверив свои проблемы и заботы Богу, вы можете получить освобождение и душевное спокойствие.

Отрицательная энергия

Если вы зеваете больше, чем нужно, перед одним человеком - членом семьи, другом, коллегой и т.д., это может означать, что этот человек отнимает у вас часть энергии.

Частое зевание также может означать, что человек имеет негативную энергию, которая достаточно сильна, чтобы повлиять на вас и вашу духовность. Соблюдение дистанции от человека или проведение ритуала духовного очищения может помочь остановить негативную энергию и постоянное зевание.

Надвигающаяся опасность

Некоторые люди зевают, когда инстинкты подсказывают им, что они оказались в опасной ситуации. Это также верно, когда вы находитесь под влиянием сильного стресса.

Прислушиваясь к этой духовной подсказке, вы сможете принять рациональный подход к потенциальной опасности или стрессовой ситуации, с которой вы можете столкнуться, чтобы быть подготовленным.

Стресс во время молитвы

Некоторые люди могут рассматривать молитву не как время для общения с Богом, а как долг и необходимость. Таким образом, произнесение долгих молитв и чтение псалмов, а также сосредоточение на сказанном могут быть стрессом для них.

Если вы не так восприимчивы к тому, что делаете, это может быть вдвойне обременительно и потребует больше усилий для концентрации. Тогда мозг реагирует, высвобождая нейромедиатор дофамин, способный повысить мотивацию и сосредоточенность. Он также может стимулировать выработку окситоцина, который может помочь снизить беспокойство.

Отвлечение

Во время молитвы или медитации человек обычно находится в расслабленном состоянии. В течение этого времени тело и дух уязвимы к искушению злых духов. Когда человек начинает постоянно зевать, происходит отвлечение от молитвы и поклонения. Осознание происходящего может дополнительно вызвать беспокойство и страх одержимости, что спровоцирует больше зевков.

В арабских странах ислам рассматривает зевок как знак вхождения сатаны в тело, а чихание как знак его выхода из тела. Таким был результат исследования, проведенного Пьером Сентивом в 1921 году.

Битва энергий

Во время молитвы вы пытаетесь сосредоточить свою энергию и сознание на Боге. Но работа против этого исходящего потока состоит в том, что энергия тянется вниз в вашем теле и сознании. Это постоянное перетягивание каната может физически и психически истощать, а также вызывать у вас сонливость и зевоту.

Глубокий вдох во время зевания может помочь сохранить нервную систему сбалансированной и спокойной, чтобы вы стали более сосредоточенными во время молитвы или медитации. Это также может повысить ваше внимание и ясность ума.

Религиозные верования

Во времена папы Григория (около 590 года нашей эры) в Европе бушевала эпидемия бубонной чумы, и люди выработали привычку делать знак креста перед ртом во время зевания, поскольку считали, что зевота смертельна.

В Австрии пожилые родственники делают знак креста на зевающем младенце, чтобы болезнь и несчастье не проникли через рот.

Марокканцы закрывают разинутый рот рукой, боясь, что сатана войдет и завладеет телом. Они также верили, что сатана мочится в их широко раскрытые рты.

В Индии считают, что духи попадают в тело человека через рот, поэтому зевота становится опасной. Кроме того, в индийских культурах верили, что душа может убежать во время зевания, поэтому принято положить руку перед ртом и сказать "Нараян!" что означает "Боже добрый!".