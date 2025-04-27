"Почему Тарас Цымбалюк?". Актер-воин резко "прошелся" по шоу "Холостяк" и новому герою

Так, по словам Мирешкина, шоу "Холостяк" - это абсолютно ненужный контент в условиях войны и кризиса в стране.

"Господи прости, почему эта программа продолжает существовать? Почему Тарас Цымбалюк? Я не понимаю, что происходит. До каких пор мы будем терпеть эту зал*пу с неполноценностью?", - высказался воин.

Он также обратил внимание на низкое качество контента, который, по его мнению, не соответствует реалиям современного украинского общества.

"До каких пор мы будем терпеть этот контент? Эти вещи, которые не вмещаются в голову. Какого хр*на мы терпим контент такого качества, мы терпим эти не нормы. Это просто какой-то сюр", - добавил актер. Даниил Мирешкин (instagram.com/mireshkin_daniil)

Даниил также подчеркнул важность поддержки на фронте и общую ситуацию в стране, отметив, что вместо того, чтобы быть свидетелями такого контента, Украина должна сосредотачиваться на серьезных проблемах, таких как обеспечение армии.

"Что происходит, мы не можем на дроны насобирать?! У нас некому прийти, и людей поменять на фронте, а мы занимаемся тем, что для нас все еще является нормой какие-то низкопробные, низко интеллектуальные проекты", - говорит военный.

Он призвал творческую интеллигенцию Украины брать на себя ответственность за создание полезных и содержательных проектов, которые могли бы помочь стране в это сложное время.

"Пожалуйста, наша творческая интеллигенция, возьмите ответственность. Начните заниматься проектами, которые несут кроме развлекательного что-то полезное. По крайней мере дают хоть какой-то шанс на спасение нашей страны. Я просто в отчаянии, честно вам говорю", - призвал артист.

Военный также подчеркнул необходимость создания в Украине Института репутации.

"Если человек недостоин, он не имеет права медийной огласки, и влиять на любые слои населения. Это табу. Надо запретить его, просто запретить", - добавил он.

Даниил, вероятно, имел в виду скандальный инцидент, который произошел в прошлом году с Цымбалюком. Актер находился на вечеринке, где звучали русские песни, в компании скандальной блогерши Анны Алхим. Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Этот момент привлек внимание журналистки Алины Доротюк. Цимбалюк признал свою ошибку, назвав ее "грубым про**бом".