Почему свечи быстро сгорают и как это исправить: все полезные лайфхаки

Какие свечи нужно выбирать

Свечи из пчелиного воска. Они самые экологичные и у них нет запаха. Время горения зависит от размера, но обычно - очень быстро. Маленькой свечи из пчелиного воска хватит максимум на час.

Свечи из растительного воска. У них концентрированный аромат, от которого может возникнуть головная боль. Поэтому стоит их использовать только в больших помещениях. Такая свеча тоже быстро сгорает, самая маленькая - за 45 минут.

Парафиновые свечи. При использовании таких свечей стоит делать перерывы и проветривать помещение как можно чаще. Самая маленькая свеча сгорает за полчаса.

Гелевая свеча. В таких свечах есть декоративный наполнитель и при сгорании ткани и пластмассы может выделяться неприятный запах. Но горят такие свечи намного дольше - до 4 часов.

Почему свечи быстро сгорают

Длительность горения свечи зависит не только от ее материала, но и от того, где она стоит.

К примеру, свечи в теплом помещении сгорают намного быстрее, чем в прохладном. Если свеча стоит под наклоном или на сквозняке - она будет сгорать быстрее и будет коптить.

Быстрее свеча сгорит, если она близко расположена к поверхности, которая отражает тепло - она будет плавиться.

Также свеча не будет служить долго, если у нее слишком длинный фитиль и он гнется. А еще - если вы не сливаете расплавленный лишний воск или парафин.

Как продлить срок горения свечи

Чтобы ваша свеча прослужила дольше, положите ее на пару часов в морозильную камеру перед использованием. Воск замерзнет, уплотнится и будет гореть намного дольше. Проделывайте этот трюк перед каждым применением.

Во время первого использования новой свечи дайте ей погореть немного дольше, чтобы верхний слой растаял равномерно. Если появится ямка внутри, то фитиль упадет, и свеча сгорит намного быстрее. Исходите из расчета, что за 1 час сгорает 4 см от диаметра.

Не ставьте свечу на сквозняке - она будет дымить, капать парафином и гореть неравномерно. Это все сократит срок ее использования.

Не забывайте сливать расплавленный воск или парафин. Лучше всего использовать стаканчик с новыми фитилем и постоянно доливать туда воск - через некоторое время у вас будет еще одна свеча.

Если свеча потрескивает, то она отсырела. Ее можно просушить - например, феном. Потом отрезать верх вместе с фитилем и снова зажечь.

Чтобы продлить срок использования свечи, насыпьте в расплавленный парафин или воск немного соли - так она будет меньше плавиться и дольше гореть.

Как сделать долгоиграющую свечу

Возьмите обычную тонкую церковную свечку, маленькую баночку, подсолнечное масло и гипс.

Разведите гипс с водой до состояния густой сметаны и выложите слой на дно баночки. Если гипса под рукой нет, то налейте немного расплавленного воска на дно баночки и установите свечу.

Высота свечки должна совпадать с высотой вашей посуды. Далее налейте масло до самого фитиля, но оставьте кусочек, чтобы можно было зажечь. Все, ваша долгоиграющая свеча готова.