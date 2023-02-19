Почему собака постоянно грызет свои лапы: названы самые частые причины

Возможные причины того, что пес грызет лапы

Аллергия. Такая аллергия может быть вызвана различными вещами - пылью, травой, бытовой чистящей химией и даже пищей. Ваш питомец начинает грызть лапы, так как пытается унять зуд из-за аллергической реакции. В некоторых случаях аллергия может быть сезонная и проявляться только в определенное время года.

Что делать: проконсультируйтесь с ветеринаром. Только специалист сможет обнаружить причину аллергию и назначить соответствующее лечение.

Сухая кожа. В теплое время года, когда на улице сухая погода, кожа собаки может пересыхать. У животных она теряет много влаги, появляется ощущение грубости, раздражения и даже боль. В ответ на это собаки начинают чрезмерно вылизывать подушечки лап или грызут их, а это нередко приводит к ранам.

Что делать: внимательно осмотрите кожу собаки. Если она выглядит очень сухой, то вам понадобится осмотр специалиста и рецепт на специальные бальзамы и кремы. Кроме того, в жаркую и сухую погоду следите за вашим питомцем - давайте ему больше воды, организуйте купание, место в тени.

Паразиты. Увы, паразиты у животных могут причинить собаке много проблем. И чаще всего они поражают именно собачьи лапы. Например - блохи. Именно они заставляют собак грызть или царапать свои лапы.

Кроме дискомфорта паразиты могут вызвать и вторичные инфекции. Например, клещи. Как и блохи, они вызывают раздражение, зуд и беспокойство. Если у собаки аллергия на слюну клеща, то она начинает сильно лизать и грызть лапу. Это приводит к ранам, и туда попадают различные инфекции.

Что делать: если ваша собака после прогулки стала беспокойной, грызет и облизывает лапы, то проверьте ее на наличие блох и клещей. Если что-то вызывает у вас подозрение, то свяжитесь с ветеринаром, который поможет устранить проблему.

Боль. Порой видимых причин нет совсем, но собака лижет, грызет или царапает лапы. Причиной тому становится боль и по совершенно разным причинам - от занозы в подушечке или между пальцами на лапе до развития артрита и других заболеваний.

Если боль сильная, то собака не только грызет лапу, но и старается на нее реже наступать, скулит и отказывается от игр и прогулок.

Что делать: как можно быстрее показать собаку ветеринару и найти причину боли у животного.

Тревога и депрессия. Тревожные расстройства у собак появляются из-за того, что они долго находятся в одиночестве. Порой причиной депрессии может стать резкая смена обычного ритма жизни - переезд, отъезд хозяина, потеря любимого хозяина, смена распорядка дня, отсутствие внимания.

Один из способов у собак справиться с психологическим состоянием - грызть лапы. Часто такая привычка сопровождается потерей интереса к общению, играм и обычным занятиям, а еще - пес начинает скулить.

Что делать: уделять больше внимания, стараться не нарушать привычного режима дня собаки. Если хозяину нужно уехать и нет возможности взять собаку с собой - оставить его на людей, которых собака знает и любит. При более сложных ситуациях - обращаться к специалисту за помощью.