Почему слово "віруючий" употреблять неуместно и как сказать правильно

Почему слово "віруючий" - неправильное

По словам языковеда, слово "віруючий" звучит коряво, вроде "завідуючий", "странствуючий", "поючий" - и это все не просто ошибки, это калька с русского языка.

Авраменко отмечает, что такая форма создает впечатление искусственности и не соответствует устоявшимся языковым нормам.

"Слово "віруючий" звучит как навязанная калька и несет в себе отпечаток иноязычного влияния - лучше использовать устоявшиеся синонимы", - подчеркнул он.

По данным Словаря украинского языка, причастия с правильными окончаниями должны передавать смысловую окраску действия или состояния без чрезмерного калькирования с иноязычных образцов.

А как сказать правильно?

Вместо причастия "віруючий" рекомендуется использовать существительные формы. Согласно лексикографическим источникам и языковым рекомендациям, правильными синонимами являются:

Вірянин - классическое слово, обозначающее человека, который исповедует религиозную веру.

Вірний - указывает на лояльность и преданность своей вере.

Правовірний - подчеркивает соблюдение истинных канонов религиозной традиции.

Альтернативно можно употреблять описательную фразу "людина, яка вірує", что является более гибким и современным вариантом.