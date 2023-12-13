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Почему в селах мобилизация проходит более интенсивно: ответ эксперта

Как проходит мобилизация в селах (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В социальных сетях часто можно почитать дискуссии по теме того, почему в крупных городах повесток раздают меньше, чем в отдаленных селах. По словам экспертов, на это влияет коррумпированность системы и места регистрации военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломии Бобровской для "Телеграф".

"Считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем Одессу. Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот", - объясняет Бобровская.

По ее словам, с предыдущим начальником ТЦК были "договоренности". Если определенный человек хотел получить отсрочку, должен было дать взятку от 8 тысяч долларов, и это была целая схема коррупции.

Другой фактор - это место регистрации. Известно, что повестка должна быть вручена по месту регистрации призывника и лично в руки.

"Люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации. Людей в городе сложнее найти, они часто в городе не прописаны, или живут не там, где зарегистрированы. И возможности тогда вручать таким образом повестки не было", - говорит эксперт.

Основные проблемы мобилизации в Украине

Самой первой проблемой, которую выделил Бобровская, является комплектация по принципу количества, а не качества.

"Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расхолодание общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК, и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", - объясняет она.

Следующий вызов - это возраст, ведь от него зависит физическая результативность. Также проблемой могут быть зависимости или болезни, с которыми не должны допускать к службе.

Отдельно Бобровская также выделяет тот факт, что ТЦК находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск, то есть приоритет стоит на обеспечении комплектации бригад Сухопутных войск.

 

Раньше мы рассказывали о случаях, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать.

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