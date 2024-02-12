Марго Робби показала, как носить винтажное платье (фото)

Марго Робби снова покорила своих фолловеров невероятно красивым нарядом, который к тому же является винтажным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль бренда платья.

Марго Робби вышла на публику в винтажном платье

Марго Робби надела корсетное платье с драпированным серебром и розовым хрусталем на 13-ю ежегодную премию AACTA в Австралии.

Именно это платье смогло привлечь к себе много внимания, ведь оно сверкает так, что его невозможно не заметить издалека.

Платье было создано благодаря винтажному платью от Cocotte под названием "Пиратская невеста" в серебряном хрустале от Swarovski. Такое платье впервые было замечено на взлетной полосе в коллекции Vivienne Westwood весна-лето 1998 под названием "Привязанный".

Марго Робби в винтажном платье (фото: instagram.com/viviennewestwood)

Не зря говорят, что "Все новое - это хорошо забытое старое". Как видим, стиль Марго тому подтверждение, поскольку отыскать такое сокровище - это действительно большая работа.

Актрису считают одной из главных модниц в Голливуде и каждый раз на светских мероприятиях она этот статус оправдывает. Особенно после фильма "Барби" Марго стала очень часто одевать вечерние платья и яркие костюмы, которые привлекают внимание.

Актриса сама по себе достаточно яркая, а ее любовь к платьям и интересным образам лишь подчеркивает эту индивидуальность Робби.

Очень интересно, что сейчас звезды часто воплощают в жизнь образы из прошлых веков, ведь тренды возвращаются и сияют по-новому.

Марго Робби в платье из прошлого века (фото: instagram.com/andrewmukamal)