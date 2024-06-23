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Почему "раздуло" Тищенко: косметологи объяснили, что с лицом скандалиста (видео)

Сеть насмехается над Тищенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сеть уже несколько дней обсуждает громкий скандал вокруг одиозного политика Николая Тищенко. И не обошлось без темы его внешности, ведь он сильно изменился.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), соцсети "взорвались" шутками о лице Тищенко, а некоторые косметологи даже уже успели объяснить, почему его так "раздуло".

Что произошло с Тищенко

Одним из первых о внешности скандалиста высказался певец Вова Дантес. Он высмеял "незаметные" изменения Тищенко. А затем к обсуждению присоединились и эксперты.

Так, косметолог Виктория из Одессы разместила шуточное видео с Тищенко. Она показала, как изменилось его лицо. Более того, девушка объяснила, почему произошли такие "трансформации".

"На самом деле, здесь дело не в ботулотоксине, а здесь хорошо отекает Филлер, который поставлен не по показаниям и в зону скул", - отметила она.

 

А еще один косметолог, Анна, не стала подробно описывать процедуры, которые мог делать Тищенко. Вместо этого она пошутила о том, что эти изменения происходят, когда человек выбирает "дешевого косметолога из плохой школы".

 

Как шутит сеть

Не стоят в стороне и простые пользователи сети. Instagram и TikTok буквально "засыпало" видео, на которых девушки шутят, что передумали идти на "уколы красоты", когда увидели Тищенко.

"Извините, я не могла пройти мимо этих новостей. Здесь дело даже не в уколах красоты, а в том, что им уже сама природа выравнивает внешнюю "красоту" и внутреннюю", - написала автор одного таких роликов.

 

Скандал вокруг Тищенко

На днях одиозный политик отправился в Днепр. А впоследствии в сети "разлетелось" видео, на котором мужчины устроили потасовку с ветераном-добровольцем Дмитрием "Сыном" Павловым.

И оказалось, что нападающими могут быть охранники Тищенко. После этого в полиции сообщали о двух уголовных производствах и следствии. А затем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот инцидент недопустимый.

"Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад", - отметил политик.

"Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - добавлял он.

Пост Ермака (скриншот)

К слову, раньше мы уже рассказывали, что Коля Серга посвятил Тищенко песню.

Кроме этого, недавно стало известно, что внучка Ротару похвасталась брендовым подарком.

При написании материала были использованы источники: видео с Instagram-страниц блогерш с никами "vikamir_lips", "queen_cosmetology_", "daryna_ushkanovs", пост Ермака в Telegram.

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