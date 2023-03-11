Почему российские мультики вредят ребенку, даже если переведены на украинский язык: объяснение

Российские мультики "Маша и Медведь" и "Фиксики" долгое время были самыми любимыми среди украинских детей. Но этот контент вреден для малышей даже если переведен на украинский язык.
Об этом рассказала Кристина Шабат, руководитель Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом Университете, пишет сайт "Освіторія". Также она посоветовала мультфильмы, которыми стоит заменить вышеупомянутые.
По словам эксперта, этот мультик бессодержателен и вреден. Первоначально сказки создавали для того, чтобы транслировать важные вещи и прививать ценности детям. Мультфильмы должны доносить важные понятие понятным для детей языком, в развлекательной форме. А сейчас продуцируют контент по принципу "чем смешнее, тем лучше".
Качественный мультик должен презентовать малышам нормы поведения: говорить "спасибо", "пожалуйста", спокойно ждать своей очереди, спрашивать разрешения взять чужую вещь и т.д.
"Маша и Медведь" предназначен для дошкольников. И именно в этом возрасте детей учат этим базовым правилам поведения.
Хотя в переведенном варианте Маша говорит по-украински, она все равно транслирует вражеские нарративы.
Взрослые должны критически мыслить и думать, стоит ли показывать ребенку тот или иной контент и чему он может научить ребенка. Мультик "Маша и Медведь" не учит ничего хорошего, не показывает нормальных социальных навыков, а еще не воспитывает визуальный вкус и эстетику у ребенка.
Хотя мультфильм кажется познавательным и на основе науки, вот что он действительно показывает:
Учитывайте на какой возраст предназначен мультик: Губка-Боб и Симпсоны - это контент для раннего подросткового возраста, сериал о Венздэй - это 13+.
Сначала посмотрите сами несколько серий перед тем, как показывать ребенку.
Проанализируйте серию: есть ли там социальные ситуации и как они разрешаются?
Формирует ли этот контент правильные социальные навыки: благодарить, извиняться и т.д.
Показывают ли герои мультика поведение, которое бы вы хотели, чтобы подражал ребенку.
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