Почему российские мультики вредят ребенку, даже если переведены на украинский язык: объяснение

Что не так с этим мультиком

По словам эксперта, этот мультик бессодержателен и вреден. Первоначально сказки создавали для того, чтобы транслировать важные вещи и прививать ценности детям. Мультфильмы должны доносить важные понятие понятным для детей языком, в развлекательной форме. А сейчас продуцируют контент по принципу "чем смешнее, тем лучше".

Качественный мультик должен презентовать малышам нормы поведения: говорить "спасибо", "пожалуйста", спокойно ждать своей очереди, спрашивать разрешения взять чужую вещь и т.д.

"Маша и Медведь" предназначен для дошкольников. И именно в этом возрасте детей учат этим базовым правилам поведения.

Какие выводы делает ребенок из этого мультика

Пренебрежение к чужой собственности: Маша все время берет чужие вещи без разрешения, все ломает и крушит. При этом не получает наказание. Малыш за этим смотрит и думает, что можно не иметь чувствительности к разрушению чужих вещей.

Маша все время берет чужие вещи без разрешения, все ломает и крушит. При этом не получает наказание. Малыш за этим смотрит и думает, что можно не иметь чувствительности к разрушению чужих вещей. Малыши учится игнорировать слова взрослых. У ребенка не формируется понятие справедливости, появляется ощущение вседозволенности. Ведь Маша не понимает слова "стоп" и "нет".

У ребенка не формируется понятие справедливости, появляется ощущение вседозволенности. Ведь Маша не понимает слова "стоп" и "нет". Следует выполнять приказы, не обсуждая их. В мультике все герои - животные, а Маша - человек, она единственная, кто разговаривает. Она всегда отдает приказы, никогда не спрашивает, не ведет диалог. В российской культуре нет диалога и дискуссии, впрочем, есть приказы и немое выполнение их. Мультик прививает модель поведения "не думай, выполняй, что говорят". Маша - это как маленький Путин, живущий в голове каждого россиянина.

В мультике все герои - животные, а Маша - человек, она единственная, кто разговаривает. Она всегда отдает приказы, никогда не спрашивает, не ведет диалог. В российской культуре нет диалога и дискуссии, впрочем, есть приказы и немое выполнение их. Мультик прививает модель поведения "не думай, выполняй, что говорят". Маша - это как маленький Путин, живущий в голове каждого россиянина. Надо ходить строем и не учитывать собственные интересы. В одной из серий Маша нянчит зайчат, они безобразничают. Их успокоила мама, которая свистнула в свиток - и дети строем промаршировали за ней. Это принцип воспитания русских детей: их приучают ходить строем, их мнения и интересы не принимают во внимание.

Стоит ли показывать мультик с украинским переводом

Хотя в переведенном варианте Маша говорит по-украински, она все равно транслирует вражеские нарративы.

Взрослые должны критически мыслить и думать, стоит ли показывать ребенку тот или иной контент и чему он может научить ребенка. Мультик "Маша и Медведь" не учит ничего хорошего, не показывает нормальных социальных навыков, а еще не воспитывает визуальный вкус и эстетику у ребенка.

Почему от "Фиксиков" тоже следует отказаться

Хотя мультфильм кажется познавательным и на основе науки, вот что он действительно показывает:

Есть таинственные создания - фиксики, и есть секрет, который дети не должны рассказывать взрослым. Хотя между детьми и родителями должно быть взаимное доверие с целью соблюдения безопасности и дети не должны иметь секреты от родителей.

В каждой серии тот же алгоритм: мнимые друзья мальчика - фиксики постоянно рассказывают о науке. При этом безразлично спрашивали ли их об этом, они выдают информацию.

В сериях случаются социальные ситуации, но их иногда оставляют нерешенными: кто-то кого-то оскорбил - серия закончилась и т.д.

Фиксики воспроизводят советскую школу: есть кто-то, кто знает лучше тебя, он тебе скажет правильный ответ. Там важны только знания, а навыков коммуникации в мультике нет.

Как родителям проверить, не навредит ли контент

Учитывайте на какой возраст предназначен мультик: Губка-Боб и Симпсоны - это контент для раннего подросткового возраста, сериал о Венздэй - это 13+.

Сначала посмотрите сами несколько серий перед тем, как показывать ребенку.

Проанализируйте серию: есть ли там социальные ситуации и как они разрешаются?

Формирует ли этот контент правильные социальные навыки: благодарить, извиняться и т.д.

Показывают ли герои мультика поведение, которое бы вы хотели, чтобы подражал ребенку.

Какие мультики стоит показывать ребенку