Топ-6 вещей для малышей, которые на самом деле вредны: педиатр предостерегла родителей

Современный рынок товаров предлагает множество изделий, которые должны облегчить жизнь родителям и их малышам. Но на самом деле некоторые из этих вещей не только пользы не приносят, а могут и даже навредить ребенку.

О топ-6 вредных вещах для младенцев рассказала педиатр Виктория Сиротина на медицинской странице в Instagram .

Какие вещи вредны для детей

"Все родители хотят дать малышу все самое лучшее. К сожалению, маркетинг так и работает - дает ощущение, что без этого девайса, невозможно быть хорошими родителями. Так можно продать что угодно. Часто даже вредные вещи", - говорит врач.

Сиротина приводит топ-6 вещей, которые вредны для малышей и предостерегает родителей от их применения.

Гамак

В гамаке возникает риск удушья. Ребенок больше сидит, чем лежит. Голова наклонена вперед, шея изогнута и подбородком прикасается к грудине. Это опасная позиция.

Также гамак оказывает вредное влияние на позвоночник. Он имеет мягкое основание, а такие поверхности не рекомендуют для долгого пребывания ребенка и сна.

Кокон

Ребёнок в нем может повернуть голову и уткнуться носиком. Так возникает риск удушья. Также этот девайс внесен в список вещей, которые повышают риски внезапной смерти среди младенцев.

Кокон имеет мягкий поролоновый матрас, а такие не рекомендуют для сна младенцам. Они вредно влияют на хребет.

Защитный центр

В таких устройствах голова наклонена вперед, шея изогнута и подбородком прикасается к грудине. Это опасная позиция. В ней малыш может находиться не дольше 30 минут и то во время сна.

Ходунки

У них малыш может подъехать к лестнице и ему будет сложно остановиться. Поэтому высок риск травмирования позвоночника, получения переломов и черепно-мозговой травмы.

Также это устройство вредит навыку ходьбы.

Ниблер

Силикон может прорваться и кусочки пищи могут попасть в дыхательные пути. Также возрастают риски кариеса, потому что сосание фруктов и ягод через ниблер оказывает вредное влияние на эмаль зубов.

Также через это устройство нарушается эффективность прикладывания к груди. Малыш словно сосет пипку и при этом меняется привычка сосания. В результате это приводит к недобору веса и травмированию сосков у матери.

А еще ниблер формирует неправильную пищевую привычку - ребенок не видит пищу, ее текстуру, запах и цвет.

Круг на шею

Голова может проскользнуть через круг и тогда повышаются риски утопления. А еще есть опасность травмировать шейный отдел позвоночника. Турбулентность воды от движений конечностей может перевернуть тело и травмировать позвоночник.