Как перенести электронные письма из других аккаунтов в Gmail: действенные способы

Перенос электронной почты из других аккаунтов в Gmail может оказаться полезным, если вы хотите объединить все сообщения в одном месте для удобства. Благодаря встроенным инструментам Gmail, этот процесс становится достаточно простым и не требует специальных навыков.

Про действенные способы переноса, которые помогут вам с легкостью настроить импорт писем в Gmail, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Ваши варианты импорта

Существует три основных способа управления не аккаунтом электронной почты Google через Gmail. Выбор подходящего способа зависит от типа добавляемого аккаунта и функций, к которым вы хотите получить доступ.

POP/IMAP/SMTP

Это классический вариант, использующий технологии POP (Post Office Protocol, иногда называемый POP3 для обозначения последней версии), IMAP (Internet Message Access Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Первые две используются для получения электронных писем, а последняя - для отправки. Вы можете импортировать таким образом до пяти аккаунтов.

POP является наиболее базовым вариантом для проверки электронных писем - он загружает электронное письмо, а затем либо оставляет, либо не оставляет копию на сервере, управляемом вашим провайдером электронной почты, в зависимости от того, как вы настроили свои приложения.

POP может легко привести к тому, что одно и то же электронное письмо будет загружено на нескольких устройствах, если вы не будете тщательно им управлять.

IMAP является более новым и добавляет некоторые дополнительные функции с точки зрения синхронизации: изменения, которые вы вносите на одном устройстве, автоматически синхронизируются на других устройствах, будь то чтение, удаление или архивирование сообщений - это также решает проблему дублирования сервера электронной почты.

Однако POP и IMAP оба помещают копии ваших электронных писем в Gmail, засчитывая их в вашем хранилище Google.

SMTP используется для отправки сообщений и работает как с POP, так и с IMAP (хотя более тонкие детали зависят как от провайдера электронной почты, так и от вашего почтового приложения). Если вы хотите только проверять и читать электронные письма из другого аккаунта без отправки, вам не нужно беспокоиться о SMTP.

Gmailify

Эта функция существует с 2016 года, поэтому она намного новее, чем POP/IMAP/SMTP. Он работает немного как улучшенная версия IMAP с дополнительными возможностями Gmail: фильтрация спама, поддержка расширенных операторов поиска и автоматическая сортировка, которая помещает письма во вкладки.

По сути, он превращает сторонний почтовый аккаунт в профиль Gmail.

В чем подвох? Из-за более глубокого доступа, который нужен Gmailify, он работает только с определенными аккаунтами электронной почты. Официально Google говорит, что это включает "Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail или другие выбранные не-Gmail аккаунты".

Вы можете использовать Gmailify только для одного не Google аккаунта в любое время, но он довольно бесшовно синхронизируется со всеми вашими сообщениями Gmail и работает как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Если вы добавляете только один дополнительный аккаунт, и он поддерживает Gmailify, это, вероятно, лучший вариант.

Импортируйте учетную запись в Интернете

Используя веб-интерфейс Gmail для настольного компьютера, вы можете выполнить полный импорт сообщений из других учетных записей, используя Gmailify или POP/IMAP/SMTP.

Откройте Gmail в Интернете

Нажмите на значок шестеренки (вверху справа), затем "Посмотреть все настройки"

Откройте вкладку "Аккаунты и импорт"

Нажмите "Добавить аккаунт электронной почты" в разделе "Проверить электронную почту из других аккаунтов"

Введите адрес электронной почты и нажмите "Далее"

Видимые вами опции будут зависеть от типа аккаунта. Если вы используете POP или IMAP, вам понадобятся конкретные данные сервера и порта, которые должны быть предоставлены вашим поставщиком электронной почты где-то в Интернете.

Если вы также хотите отправлять электронные письма через Gmail из этих аккаунтов, вам необходимо настроить это отдельно через SMTP (в случае Gmailify это настраивается автоматически).

Добавить учетную запись через Gmail в Интернете просто, если у вас есть вся необходимая информация (фото: The Verge)

Из Gmail:

Нажмите на значок шестеренки (вверху справа), затем "Посмотреть все настройки"

Откройте вкладку "Аккаунты и импорт"

Нажмите "Добавить другой адрес электронной почты" в разделе "Отправлять почту как"

Снимите флажок "Использовать как псевдоним" (что означает, что ответы на ваши электронные письма будут отправляться на исходный адрес электронной почты, а не на ваш аккаунт Gmail)

Введите свое имя и другой адрес электронной почты, затем нажмите "Далее”

Введите данные SMTP от вашего поставщика электронной почты, затем "Добавить аккаунт"

Если Gmailify поддерживается, вы увидите опцию "Связать аккаунт с Gmail (Gmailify)" рядом с опциями для POP и IMAP (если эти стандарты поддерживаются добавляемым вами аккаунтом).

Выберите ее, и вам будет предложено войти в свой второй аккаунт, как вы обычно делаете в Интернете или в официальном приложении: с помощью имени пользователя и пароля, а также любой двухфакторной аутентификации, которая настроена.

Вы также можете настроить Gmailify из мобильного приложения Gmail:

Нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева)

Выберите "Настройки"

Выберите аккаунт для Gmailify

Выберите "Связать аккаунт"

Введите данные своего аккаунта, следуя инструкциям

Вам необходимо будет уточнить у своего провайдера электронной почты такую ​​информацию, как POP-сервер (фото: The Verge)

Добавление аккаунтов на мобильном устройстве

Вы можете использовать мобильное приложение Gmail для Android или iOS в качестве клиента для отправки и получения сообщений из другого аккаунта без фактического импорта электронных писем.

Преимущество этого в том, что, хотя вы можете отображать сообщения из всех своих аккаунтов в одном унифицированном представлении внутри приложения, электронные письма из другого аккаунта фактически не сохраняются в вашем архиве Gmail, поэтому они не учитываются в вашем хранилище.

Таким образом можно добавить до пяти аккаунтов. Они не будут отображаться в веб-версии Gmail - это опция только для мобильных устройств.

Вот что вам нужно сделать:

Нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева)

Выберите "Настройки" и "Добавить аккаунт"

Выберите тип аккаунта электронной почты, если он показан, или "Другой"

Введите свои учетные данные для входа в аккаунт

Обратите внимание, что любые аккаунты, которые вы фактически импортировали с помощью описанных ранее методов, автоматически появятся в мобильном приложении. Это относится только к внешним аккаунтам электронной почты, которые вы не импортируете.

Вам нужно будет войти в аккаунт, как вы это делаете в любом другом приложении или на веб-сайте, с помощью своего имени пользователя и пароля, а также любой двухэтапной аутентификации, которая требуется.

После завершения настройки вы можете переключаться между своими аккаунтами, нажимая на фотографию своего аккаунта (вверху справа), а затем выбирая новый аккаунт.

Вы не получите полный опыт Gmail с другими аккаунтами (например, ярлыки и умные ответы), но вы сможете выполнить все основные действия.

Чтобы увидеть все свои электронные письма на одном экране, нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева), а затем "Все входящие": это покажет сообщения из всех ваших аккаунтов в хронологическом порядке.