"Почему бы не приехать и не забрать?" Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине

Перед Новым годом звезда решила поностальгировать за оставшими в Украине родными.

Она заявила, что хотела бы собрать всю свою семью. Однако, вероятно, ее родные не разделяют ее желание жить в стране-террористов.

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова", - написала Лорак под фото, где позирует на фоне елки.

Ани Лорак неожиданно вспомнила о своей семье (instagram.com/anilorak)

Сообщение певицы вызвало волну сарказма у украинцев. Они поинтересовались, почему она не забирает семью в Россию.