Почему стиралка стирает вещи дольше, чем нужно: 5 распространенных причин

Временная неисправность таймера

Таймеры стиральных машин иногда вступают в конфликт с высокоэффективными функциями, такими как датчик загрузки, пытающийся измерить размер загрузки и использовать только столько воды, сколько нужно для завершения цикла.

Это измерение может повлиять на длительность цикла стирки, что делает таймер слишком "оптимистичным". Кроме того, как отмечают производители, время, указанное в руководстве пользователя, является средним значением и не будет точным для всех типов стирки, а будет зависеть от многих факторов.

Если ситуация повторяется редко, после нескольких циклов стирки подряд, возможно некоторые компоненты прибора выходят из строя. В этом случае лучше обратиться к мастеру для комплексной проверки стиралки.

Перегрузка стиральной машинки

Перегрузка стиральной машинки - наиболее распространенная причина автоматического продления цикла стирки. Чтобы сбалансировать неравномерную загрузку, стиральная машина может увеличивать продолжительность ополаскивания или отжима.

К тому же, во время отжима, который пытается удалить воду, машина может увеличить усилия, если ее датчики будут отмечать, что загрузка все еще слишком влажная.

Если вы хотите помочь стиральной машине, лучше стирать похожие вещи вместе, а не смешивать легкие вещи с тяжелыми тканями - и не перегружать прибор.

Слишком много средства для стирки

Использование чрезмерного количества любого вида стирального средства или стирки с таким, который не предназначен для машин с фронтальной загрузкой, может привести к образованию избыточной пены.

Тогда датчики будут сигнализировать о проблеме и прибор может продлить продолжительность циклов ополаскивания и продолжительность цикла.

Слабое давление воды

Для эффективной работы стиральной машинки необходимо высокое и стабильное давление воды. Во время проведения ремонтных работ давление в трубах может падать, поэтому для заполнения барабана водой понадобится больше времени.

Поскольку машинка набирает воду несколько раз, слабое давление приведет к увеличению продолжительности всего цикла стирки.

Забитый клапан подачи воды

Если в трубе подачи воды накапливаются минералы жесткой воды, это может снизить поток воды в машину, необходимую для цикла стирки.

Соответственно, стиральной машине требуется больше времени для заполнения водой во время каждого цикла, а значит и для выполнения всего процесса стирки.