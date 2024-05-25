Когда лучше всего путешествовать на самолете, если собираетесь в отпуск с детьми

Когда лучше всего путешествовать на самолете

Часто родители выбирают ночные полеты, думая, что их ребенок будет всю дорогу спать.

Во многих случаях дети не могут заснуть, а родителям приходится их успокаивать и развлекать.

Элли Стэнклифф рассказала, что если вы только летите на отдых, то следует выбирать дневные рейсы, потому что дети возбуждены в ожидании моря.

А на обратном пути ночное время работает, потому что волнение закончилось и уставшие дети будут спать целую дорогу.

Также она добавила, что лучше всего путешествовать на самолете, поскольку братья и сестры слишком шумны в машине и в конечном итоге ссорятся.

Какие вещи брать в самолет для ребенка

Еду

Чаще всего авиакомпании имеют на рейсах детское меню, оно заказывается при бронировании авиабилетов. Но ситуации бывают разные, поэтому лучше иметь с собой запас печенья, фруктов, йогуртов, молочной смеси. Количество пищи зависит от продолжительности перелета.

Воду

Обычно в самолетах воду наливают бесплатно, и будет лучше, если у вашего ребенка будет свой запас на весь период перелета. Воду для детей позволяют проносить на борт самолета, она должна быть упакована на момент досмотра вашего багажа.

Одежду

Легкая, удобная, без сложных застежек и десятков пуговиц. Обувь так же - чтобы легко снималась и одевалась. На борту температура бывает как жаркой, так и прохладной, это следует учитывать. Не забудьте о сменных комплектах одежды для малыша.

Игрушки

Ребенок всегда радуется каждой новой игрушке, и если в полет вы дадите ему только приобретенную игрушку, новая игрушка может занять малыша на долгое время.

Гаджеты

Планшет, телефон с играми, проигрыватель с мультфильмами - все это отвлечет детей в полете. Даже в случае, если вы ярый противник гаджетов, позвольте детям их на период перелета.