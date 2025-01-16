Почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне перед сном: что может произойти

Снижение воздействия электромагнитного поля

Хотя окончательные научные доказательства все еще обсуждаются, некоторые исследования показывают, что длительное воздействие электромагнитных полей (ЭМП), излучаемых маршрутизаторами Wi-Fi и смартфонами, может оказывать скрытое воздействие на здоровье.

Такие организации, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признают, что ЭМП "возможно канцерогенны для человека", но отмечают, что для подтверждения долгосрочных эффектов необходимы дополнительные исследования.

Хотя точные преимущества для здоровья остаются неопределенными, снижение воздействия ЭМП в ночное время является мерой предосторожности, которую рекомендуют некоторые эксперты в области здравоохранения.

Улучшение качества сна

Еще одной серьезной проблемой является влияние постоянного подключения на сон. Уведомления, даже если они отключены, могут вызывать подсознательный стресс. Более того, синий свет, излучаемый устройствами, может мешать выработке мелатонина - гормона, необходимого для сна.

Даже если ваш телефон находится в режиме "Не беспокоить", едва уловимое желание проверить социальные сети или электронную почту может привести к менее спокойному сну.

Защита вашей конфиденциальности и безопасности

Оставаясь включенным Wi-Fi на вашем смартфоне ночью, вы подвергаете его потенциальным киберугрозам. Хакеры могут использовать уязвимости в вашей домашней сети или незащищенные приложения, работающие в фоновом режиме.

Эксперт по кибербезопасности Лиза Картер рекомендует отключать Wi-Fi, чтобы снизить ненужные риски. "Даже если атака кажется маловероятной, отключение Wi-Fi добавляет дополнительный уровень защиты вашей цифровой жизни", - отмечает Картер.

Экономия заряда батареи и использования данных

Даже когда вы не используете активно свой смартфон, фоновые процессы и обновления приложений могут разрядить его батарею. Эти действия часто потребляют данные, особенно если ваш телефон автоматически загружает обновления или синхронизируется с облачными сервисами.

Сокращение расходов на электроэнергию

Хотя смартфон потребляет минимальное количество электроэнергии, совокупное потребление энергии при поддержании нескольких устройств, подключенных к Wi-Fi, со временем увеличивается. Отключая его на ночь, вы сокращаете потери энергии и вносите вклад в более устойчивый образ жизни.

Что произойдет, если вы не отключите Wi-Fi?

Если вы не отключите Wi-Fi ночью, это может привести к длительному воздействию ЭМП, снижению качества сна и потенциальным рискам кибербезопасности. Хотя эти риски различаются по степени серьезности, принятие простой меры предосторожности, такой как отключение Wi-Fi, может обеспечить душевное спокойствие.