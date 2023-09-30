Почему полярники носят темные очки

Почему полярники носят черные очки

"Озоновый слой создает защиту от ультрафиолета, который убивает все живое. Поэтому когда низкий озон, то на улицу мы выходим в защитных очках. Наш озонометрист померил, что сегодня озон около 140 единиц Добсона (норма озона - около 300 единиц Добсона. - Ред.)", - рассказал полярник.

Отметим, что именно над Антарктидой расположена озоновая дыра. Во время Антарктической весны, это примерно октябрь-ноябрь - озоновый слой минимальный.

"Вот в это время и все говорят об этом феномене, который называют озоновой дыркой. То есть слой меньше, в это время ультрафиолет больше влияет на все живое. Поэтому нужно защищаться. В первую очередь глаза, потому что можно их "сжечь". Поэтому мы пользуемся очками. И когда очень низкий озон мажемся кремами", - объяснил Гаврилюк.

Почему возникают озоновые дыры

Озоновая дыра отчетливо проявляется при чрезмерно низких температурах. Это локальное понижение концентрации озона в стратосфере может достигать 10-40 %.

Общепринятой в научном мире считается теория, утверждающая, что это явление спровоцировало рост действия антропогенного фактора посредством выделения хлор- и бромсодержащих фреонов во второй половине XX века. Это привело к уменьшению озонового слоя.

Другие ученые утверждают, что озоновые дыры являются в значительной степени естественным явлением и не связаны с вредной деятельностью человека и выбросами в атмосферу.