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Почему полярники носят темные очки

Полярники вынуждены ходить в темных очках (фото: предоставила пресс-служба станции "Академик Вернадский")
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники на исследовательской станции "Академик Вернадский" ходят в черных очках. И причина этого совсем не в ослепительно-белом снегу, на который трудно смотреть.

Почему полярники носят темные очки, рассказал руководитель станции "Академик Вернадский", геофизик и участник 28 исследовательской экспедиции Богдан Гаврилюк рассказал в интервью РБК-Украина.

Почему полярники носят черные очки

"Озоновый слой создает защиту от ультрафиолета, который убивает все живое. Поэтому когда низкий озон, то на улицу мы выходим в защитных очках. Наш озонометрист померил, что сегодня озон около 140 единиц Добсона (норма озона - около 300 единиц Добсона. - Ред.)", - рассказал полярник.

Отметим, что именно над Антарктидой расположена озоновая дыра. Во время Антарктической весны, это примерно октябрь-ноябрь - озоновый слой минимальный.

"Вот в это время и все говорят об этом феномене, который называют озоновой дыркой. То есть слой меньше, в это время ультрафиолет больше влияет на все живое. Поэтому нужно защищаться. В первую очередь глаза, потому что можно их "сжечь". Поэтому мы пользуемся очками. И когда очень низкий озон мажемся кремами", - объяснил Гаврилюк.

 

Почему возникают озоновые дыры

Озоновая дыра отчетливо проявляется при чрезмерно низких температурах. Это локальное понижение концентрации озона в стратосфере может достигать 10-40 %.

Общепринятой в научном мире считается теория, утверждающая, что это явление спровоцировало рост действия антропогенного фактора посредством выделения хлор- и бромсодержащих фреонов во второй половине XX века. Это привело к уменьшению озонового слоя.

Другие ученые утверждают, что озоновые дыры являются в значительной степени естественным явлением и не связаны с вредной деятельностью человека и выбросами в атмосферу.

Читайте также наше интервью с полярником Богданом Гаврилюком о жизни и исследованиях в Антарктиде.

Раньше мы писали о том, с какими опасностями чаще всего сталкиваются полярники в Антарктиде.

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