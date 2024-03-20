Почему после развода Ариана Гранде должна выплатить экс-мужу более миллиона долларов

Ариана Гранде обязана выплатить экс-мужу более миллиона долларов

Всемирно известная певица Ариана Гранде официально завершила процесс развода со своим мужем Далтоном Гомесом, с которым прожила в браке неполных 3 года. Как известно, развод прошел спокойно и без ссор.

Решение Высшего суда Лос-Анджелеса о расторжении брака стало официальным 19 марта, спустя шесть месяцев после того, как Гранде подала заявление на развод с 28-летним брокером.

Поскольку супруги имели брачный контракт, не имели детей и значительных юридических споров, это позволило разводу пройти достаточно быстро.

Ариана Гранде должна выплатить прежнему большую сумму денег (фото: instagram.com/arianagrande)

Но теперь 30-летняя певица обязана выплатить бывшему единоразово 1 миллион 250 тысяч долларов согласно брачному контракту, который экс-супруги заключили еще перед свадьбой.

Также Ариана должна оплатить гонорары для адвокатов своего уже бывшего мужа, сумма которых составляет до 25 тысяч долларов.

Также Далтон получит от Гранде за продажу совместно приобретенного имущества во время брака, а именно их дома в Лос-Анджелесе.

В своей петиции Ариана назвала причиной развода непримиримые разногласия. Но следует напомнить, что пара начала встречаться в январе 2020 года. Однако через три года стало известно, что их семья распалась.