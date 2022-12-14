Почему во время блекаута или отсутствия связи следует включать переадресацию звонков: объяснение

Из-за частых перебоев с электрикой в Украине возникают проблемы с мобильной связью. Люди иногда долго не могут дозвониться друг к другу. В таких случаях следует сделать переадресацию вызовов на номера родственников или близких, находящихся за границей.
Об этом рассказал эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в Telegram.
Когда абонент будет недоступен, переадресация направит звонок другому абоненту. За кордоном мобильные связи обычно не выключают, поэтому туда дозвониться несложно. Близкие смогут передать сообщение человеку, как только он появится в сети.
"Это позволит резко уменьшить вероятность ситуации, когда сначала вы были недоступны, затем вызывающая сторона оказывается без связи, и так по несколько дней", - пояснил Роман Химич.
Однако при такой опции могут возникнуть трудности с голосовыми сообщениями на иностранном языке.
"Если человек, на номер которого настроена переадресация, тоже оказывается недоступным, то звонящий услышит венгерский, немецкий или другой непонятный язык. Стоит заранее предупредить родственников о такой опции. А еще следует учитывать стоимость звонков за границу, хотя переадресационные услуги полностью бесплатные", - добавил эксперт.
Как включить переадресацию: универсальные коды для всех операторов Украины
Если нет связи: **62*номер#
Для всех звонков: **21*номер#
Если успели ответить: **61*номер#
Отменить все типы переадресации: ##002#
Нужно указывать номер, на который должны поступать переадресованные вызовы. Его следует ввести без скобок в том же формате, что и при обычном вызове (380ХХХХХХХ).
Вызов поступает на другой номер, если абонент не отвечает в течение 20 секунд. Этот интервал можно изменить с помощью комбинации *61*номер**ZZ#, где ZZ - время ожидания в секундах.
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