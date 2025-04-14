Как понять что он влюблен в вас: 10 незаметных сигналов, выдающих чувства

Мужчины - это не всегда о громких признаниях и романтических речах. Часто их любовь - это действие. Забота, внимание, присутствие. Но если присмотреться внимательнее - все становится понятным без слов.

Какие незаметные признаки выдают, что мужчина по-настоящему влюблен, даже если он это еще не сказал вслух, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Он хочет быть рядом

Не только на свидании, но и просто так - когда ничего не происходит. Ему хорошо в твоем присутствии.

Он тебя слушает

Да, по-настоящему. Запоминает то, что ты говорила вскользь, и удивляет тебя этим впоследствии.

"Вы в разговоре упомянули, что любите зеленый чай с имбирем - и вдруг он приносит именно такой. Внимание к деталям, которые не обязательно помнить - это яркий сигнал", - говорит эксперт.

Он помогает, не дожидаясь просьбы

Подвез, купил кофе, нашел для тебя нужную вещь - потому что мог, и хотел. Список того, что он старается делать для тебя может быть бесконечен.

"Самое главное в этом - он хочет что-то сделать для тебя. И это должно облегчить твою жизнь, вызвать улыбку, сделать приятное", - добавляет коуч.

Он интересуется твоей жизнью

Не из вежливости, а потому что ему действительно важно, что ты чувствуешь, чем живешь. И старается всегда "поймать" твое настроение.

Он защищает

В мелочах - от дождя, от грубого слова, от лишнего стресса. Иногда это выглядит немного комично, но что поделаешь - у мужчин невольно просыпается инстинкт защитника.

Он не боится быть смешным рядом с тобой

Может дурачиться, быть искренним и ранимым - потому что ему безопасно.

"И даже бывает наоборот - мужчина пытается быть смешным намеренно, чтобы ты всегда улыбалась", - говорит специалист.

Он делится личным

Рассказывает о своем прошлом, своих мечтах, своих страхах. Такое бывает нечасто.

"Многие пары признались во время небольшого исследования, что откровенность, рассказы о страхах и мечтах - это то, что в начале отношений объединило и вызвало сильные чувства", - добавил эксперт.

Он ставит тебя на приоритетное место

Он находит время для тебя даже в напряженном графике, ему не трудно написать сообщение или позвонить на пару минут, чтобы услышать твой голос. Потому что для него это важно.

Он начинает думать о будущем

И в этом будущем видит вас вместе. Это можно услышать по его разговорам и рассказам о мечтах.

Он становится лучше.

Не для кого-то. Для себя - потому что с тобой хочется расти. Это может быть тренажерный зал, чтение, новые хобби и интересы.

"Иногда мужчина не скажет "я тебя люблю" так быстро, как хотелось бы. Но если внимательно смотреть - сердце говорит на языке поступков", - резюмирует Виталий Курсик.